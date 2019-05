„Creativi” slabi sau asumare a doctrinei? Afișul USR-Plus devenit viral pe Facebook. Marx, Engels, Lenin, Cioloș, Barna

Bărbia ridicată, privirea în zare, scrutând viitorul României, și zâmbetul superior al liderilor Coaliției 2020 le-a amintit oamenilor de „icoana” comunismului.





Cea cu Marx, Engels și Lenin, pe care o știe oricine a trăit acele vremuri. Astfel că Facebookul s-a umplut de glume cu afișul electoral al celor doi lideri ai alianței USR-Plus, Dacian Cioloș și Dan Barna.

Că o fi fost o idee proastă a vreunui „creativ”, cel care a conceput afișele, că o fi fost un „act ratat”, cum îi spun psihologii, din partea celui care a refuzat, în repetate rânduri, să-și asume cu claritate o ideologie și o poziționare pe axa stânga-dreapta, cert este că afișul electoral cu Barna și Cioloș, mai precis glumele despre acesta, s-a viralizat pe internet.

Afișul de propagandă cu părinții comunismului - Karl Marx, autorul Capitalului și coautor al Manifestului Partidului Comunist, alături de al doilea personaj, Friedrich Engels, și Vladimir Ilici Lenin, cel care a reușit să transforme o doctrină într-o politică de stat după Revoluția din 1917 prin care Rusia țaristă a devenit imperiul „roșu” numit Uniunea Sovietică - are o istorie destul de lungă și complicată.

După moartea lui Lenin și accederea la putere a lui Iosif Visarionovici Stalin, afișul a fost completat cu imaginea acestuia, iar în China a fost completat cu imaginea liderului comunist Mao Zedong. Dar toți apar în aceeași ipostază hieratică de vizionari cu privirea înfiptă în viitorul luminos și de luminători ai popoarelor lor și ai clasei muncitoare.

De ce au ales Dan Barna, lider al Uniunii Salvați România, și Dacian Cioloș, fost premier și președinte al Plus, să apară pe afișele electorale exact în această postură rămâne un mister, deocamdată.

Glumele și speculațiile nu s-ar fi răspândit însă atât de tare, probabil, dacă Dacian Cioloș nu ar fi declanșat o întreagă dezbatere în mediul online după ce a refuzat să-și definească în termeni categorici doctrina și afilierea politică.

„Nu promovăm cuvinte abstracte - de dreapta, de stânga - astea sunt cuvinte abstracte”, spunea Cioloș în urmă cu un an, potrivit Agerpres. Actualul lider al Plus a recidivat și într-un alt interviu, spunând într-un interviu pentru Adevărul: „Ce sens mai are o etichetă ideologică? N-ar face decât să ne separe!”.

Discuțiile au devenit cu atât mai aprinse cu cât una dintre membrele de frunte ale Plus, pe care Cioloș o prezenta drept „forța motrice” a partidului, a avut o serie de considerații ce amintesc de doctrina comunistă, chiar dacă într-o haină adaptată prezentului, cea a neomarxismului progresisit.

„Cred că un pas important al omenirii va fi cel al renunțării la proprietate. Când nu vor mai exista teritorii care să aparțină unui om, trib, neam sau corporație, vom reuși să conviețuim armonios pe planeta Pământ. Eu am încredere că acest lucru se va întâmpla în timpul vieții mele", a comentat Oana Maria Bogdan, într-o discuție cu alți arhitecți despre viitorul omenirii.

