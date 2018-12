AFIRMAȚII BIZARE făcute de un cunoscut personaj: „Chestia asta cu Deşteaptă-te, române! mă bulversează. E ca şi cum tot timpul am fi bătuţi în cap şi am dormi pe noi”

Bogdan Stelea, fost internațional român, a spus că n-a înțeles niciodată semnificația versurilor imnului național și a recunoscut că nu știe versurile





Bogdan Stelea, unul dintre cei mai importanți portari din istoria fotbalului românesc, a evoluat de 91 de ori pentru echipa națională. Surprinzător, „Arnold” a declarat că nu știe nici acum versurile imnului național și nu înțelege sensul lui „Deșteaptă-te, române!”

„Nu l-am învăţat. Nu îl ştiu nici acum, nu ştiu cuvintele. Nu l-am învăţat şi nici nu îl învăţ pentru că nu îmi plac cuvintele. Chestia asta cu Deşteaptă-te, române! mă bulversează. E ca şi cum tot timpul am fi bătuţi în cap şi am dormi pe noi. Mă mişcă pentru că ştiu ce înseamnă a reprezenta ţara şi linia melodică îmi place, dar cuvintele în sine şi, în special, refrenul nu mă mişcă sub nicio formă”, a spus Stelea la Telekom Sport.

