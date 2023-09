Afacerea cu produse din canabis. Omul din spatele fabricii percheziționate de DIICOT

Afacerea cu produse din canabis, descoperită la Iași, aparține unui cetățean german. Polițiștii de la Crima organizată din Iași au descins la o fabrică din comuna Miroslava care producea uleiuri şi produse pe bază de canabis. Pe de altă parte, mai multe magazine din Iași au fost percheziţionate de polițiști. Aceștia au căutat esenţe pentru ţigări electronice (vape), dar şi dulciuri cu extract de canabis.

Firma care deține fabrica vizitată de mascați, este CanXcBD SRL, cu sediul satul Balciu. Compania îi are ca asociați pe un cetățean german Philipp Fuhrmann şi o persoană juridică, societatea canadiană 1205889 B.C. LTD. Și aceasta din urmă aparține aceluiași cetățean german.

Pe contul său de Linkedin, Fuhrmann se prezintă ca masterand în Drept international. El a urmat Universitatea de Ştiinţe Aplicate din Gelsenkirchen, Germania. De asemenea, patronul fabricii de la Miroslava se mândrea cu investiția sa, pe Youtube.

Pe site-ul oficial al fabricii este o prezentare a beneficiilor uleiului de canabidiol, CBD, baza produselor preparate aici.

„Planta de canabis are două soiuri proeminente pe care le folosesc oamenii: tulpini de marijuana şi tulpini de cânepă. Deşi ambele au multe asemănări, ele posedă compoziţii şi utilizări fitochimice unice. Important de ştiut este că soiurile de cânepă conţin concentraţii foarte scăzute de THC, cu concentraţii mai mari de CBD şi alţi canabinoizi esenţiali”, se arată în prezentarea CanXcBD SRL.

Conform sursei citate, CBD (Canabidiol) alături de THC (Tetrahidrocanabinol) se regăsesc în plantele de canabis, dar și de cânepă. Și, în timp ce THC, susțin reprezentanții firmei, au efecte psihotrope, CBD este neutru.

Reprezentanții companiei arătau, la momentul deschiderii fabricii că piața produselor bazate pe CBD va crește. Se estima la o cifră de afaceri de 22 miliarde de dolari.

Afacerea cu produse de canabis a fost amplasată la marginea comunei, pe un teren închiriat. În urma cercetărilor, polițiștii au confiscate mai multe produse. În jur de 40 de persoane, din cadrul companiei au fost luate la audieri.

Proprietarul terenului pe care a fost construită fabrica, citat de Ziarul de Iași, a relatat că, din ce a înțeles, patronii fabricii nu ar fi respectat reglementările în vigoare. Aceștia ar fi produs substanțe care ar fi fost interzise.

„Eu am fost foarte curios încă de la început în privinţa a ceea ce se produce aici. Am cerut lămuriri încă de la început. Mi-au arătat acte, documente, mi-au explicat că făceau produse farmaceutice din canabis, diferite uleiuri, totul legal. Era o listă foarte lungă din ceea ce era interzis. Apoi, în ultima perioadă, statul a mărit lista cu produse şi substanţe noi. Am înţeles că proprietarii firmei nu au respectat noile prevederi referitoare la substanţe”, a spus proprietarul terenului, citat de Ziarul de Iași.