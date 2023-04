Adriana Bahmuțeanu a răbufnit după nuntă. Ce probleme a întâmpinat la marele eveniment

Adriana Bahmuțeanu s-a căsătorit religios, în secret, cu George Restivan. Vedeta a ales să facă marele eveniment în Ucraina, dar s-a confruntat cu o serie de probleme. Ea a recunoscut că fost un drum cu peripeții, dar că se bucură că totul s-a terminat.

„Nu a fost nimeni. Nu am vrut să luăm copii. Bine, ăla mare al meu, ar fi vrut să meargă. Îți dai seama că are aproape 16 ani. Îl mânca pielea să meargă și el. Mi-a tot dat mesaje, nu aveam semnal. Nici mamele n-au știut. Făceau infarct dacă le spuneam. Nu le-am spus nimic. Nici la neamurile de pe acolo nu le-am spus. Am fost la o mătușă, am dormit la ea. Noi am vrut să intrăm în biserică, să nu trăim în păcat!

A fost un drum cu peripeții. La dus a intrat George de trei ori în Ucraina, s-a întors. Nu ne lăsau să intrăm din cauza unor acte. Prostii din astea. Dar până la urmă am reușit”, a spus Adriana Bahmuțeanu în emisiunea lui Cătălin Măruță.

„Trebuie să ai stomac când treci granița în Ucraina. N-am văzut pe nimeni să zâmbească când am trecut acolo. Toți când spun de Ucraina te gândești de tancuri și bombe. De unde? Nu e nimic acolo”, a completat George Restivan.

Adriana Bahmuțeanu a răbufnit

Adriana Bahmuțeanu a avut un mesaj dur și pentru cei care au crezut că și-a amânat nunta. Fosta soție a lui Silviu Prigoană a transmis că oamenii trebuie să fie preocupați de viața lor, nu de a altora.

„Nu anulăm nicio nuntă, ca să înțeleagă toată lumea. A fost inclusiv discuția asta. Înainte cu 2-3 săptămâni ca noi să plecăm în Cernăuți, am fost la un eveniment monden. Și ne-a întrebat o jurnalistă ce facem cu nunta. Noi știam unde plecăm, dar nu am vrut să spunem. Și a scris că am anulat totul. Din burtă a băgat. Vreau să-i liniștesc pe cei care nu mai pot să doarmă de grija noastră. Nu am anulat nimic, o să facem și petrecerea de nuntă. Noi suntem oameni deschiși.

Dar acum ce era să-i spun acelei fete? ‘În trei săptămâni urmează să trag o băşină, vino să mă fotografiezi atunci pe moment’. Noi suntem foarte bine, ne înțelegem bine! A fost o chestie răutăcioasă”, a spus Adriana Bahmuțeanu.