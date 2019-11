Zuckerman poate să-și preia acum postul de la București, însă după ce președintele Donald Trump îi va semna scrisorile de acreditare, anunță washingtonpost.com.

După o primă nominalizare, în vara anului trecut a lui Adrian Zuckerman ca ambasador al SUA în România, preşedintele american Donald Trump a reînnoit, la mijlocul lui 2019, propunerea care fusese între timp respinsă de Senat.

Propunerea de ambasador a fost trimisă Senatului încă de la sfârșitul lui iulie 2018, însă nu a fost confirmată, iar Congresul american a început, la începutul lui 2019, o nouă sesiune, în urma alegerilor de la jumătate de mandat desfăşurate în luna noiembrie.

Zuckerman, de profesie avocat, a emigrat în SUA în anii ,60, la vârsta de 10 ani, și vorbește fluent limba română, se arată în prezentarea de pe site-ul Casei Albe. Hans Klemm, actualul ambasador al SUA în România, se află în funcție din septembrie 2015.

Activ în domeniul filantropic şi educaţional, Adrian Zuckerman este un om de afaceri care vorbește limba română. El este membru al consiliului Kids Corp şi face parte din consiliul absolvenţilor New York Law School (Facultatea de Drept din New York). Are diplomă preuniversitară de la Massachusetts Institute of Technology şi a obţinut diploma în drept la New York Law School.

Este un avocat admis în baroul din New York în 1994 şi partener în firma internaţională de avocatură Seyfarth Shaw LLP. Anterior, Adrian Zuckerman a fost unul dintre coordonatorii pentru servicii naţionale imobiliare şi pentru companii la Epstein Becker & Green, PC, New York, iar mai înainte coordonator pentru proprietăţi imobiliare la Lowenstein Sandler, LLP, New York. De asemenea, el a ocupat funcţia de preşedinte al unui juriu de selecţie judiciară al unei instanţe civile şi de arbitru pentru Consiliul Imobiliar din New York.

