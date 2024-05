Adrian Veștea și George Scripcaru, promisiuni pentru brașoveni. Rezultate și promisiuni la lansarea candidaturilor

Joi, 9 iunie, la Brașov a avut loc evenimentul de lansare a candidaților liberali pentru alegerile din 9 iunie. Este vorba despre candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, și cel pentru funcția de primar al municipiului Brașov, George Scripcaru (susținut de alianța PSD-PNL).

Prezenți au fost și Nicolae Ciucă, Președintele Partidului Național Liberal, s-a aflat la Brașov alături de alți lideri ai partidului. În cadrul evenimentului au vorbit pe rând Nicolae Ciucă și Lucian Bode, precum și candidații liberali din Brașov care au prezentat rezultatele avute în ultimii patru ani, precum și noi promisiuni pentru locuitorii orașului.

Candidatul PNL pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Brașov, Adrian Veștea, susține că în timpul mandatului său Brașov a reușit să pună pe picioare infrastructura medicală și să acceseze fonduri europene de peste 80 de milioane de euro.

„Dacă până în 2016 Brașov nu accesase măcar un euro, in mandatul meu a accesat peste 80 de milioane. Am avut proiecte bugetate și din bugetele proprii.

Legat de infrastructura medicală. Dacă până în 2016 nu putem spune că s-au făcut investiții strategice, fiecare unitate medicala in mandatul meu s-au reabilitat. Putem spune că putem rivaliza cu multe unități, dacă ne raportăm la materniatate, la UPU de la spitalul județean. După o bătălie serioasă am reușit să convingem ISU că locul acelui elicopter arondat mai multor județe, locul lui e la Brașov, iar cu ajutorul domnului Bode l-am adus la Brașov. Astfel ca pacienții din Brașov nu sunt nevoiti să astepte ajutor din altă parte”, a spus candidatul liberal

„Un vis pe care brașovenii îl așteptau – primul aeroport. . Dragi colegi, la luptă, PNL trebuie să iasă învingător, să continue seria celor 20 de ani să aibă un președinte liberal, în persoana lui Nicolae Ionel Ciucă, PNL să aibă un număr de parlamentari foarte mare”.

George Scripcaru, candidatul pentru funcția de primar al municipiului Brașov, (susținut de alianța PSD-PNL) are planuri mărețe pentru orașul al cărui primar vrea să devină, însă și-a începujt discursul cu o analiză a situației în care se află orașul în prezent.

Domnul Ciucă m-a stârnit din starea în care eram, acum câteva luni, nici nu mă gândeam să candidez, după ce am discutat de câteva ori m-a convins că trebuie să revin în ceea ce înseamnă administrația publică locală și să candidez din partea PNL și îi mulțumesc că m-a făcut să fac acest lucru. Sunt convins că am luat o decizie bună și că Brașovul trebuie să pun din nou în miscare, trebuie deblocat, trebuie să-și reia locul

„Prețul apartamentelor a crescut, pentru că nu se mai eliberează autorizații de construire. Brașovul nu trebuia să fie în această situație și are nevoie de soluții ca de aer. Infrastructura este esențială pentru Brașov

Orice coleg, orice familie știe că un copil trebuie să aibă acces la o creșă, la o grădiniță. Din 2020 încoace nu s-a mai întâmplat nimic. Trebuie să discutăm și despre domeniul sănătății. Am lăsat un proiect pentru spitalul regional, toate sunt inexistente pentru că după tot ce am făcut, astăzi avem un morman de pământ, dar nu s-a întâmplat nimic. Este păcat, Brașovul are nevoie de așa ceva. Am lăsat soluții și variante care să fie puse în aplicare, dar nu a fost așa.

Avem nevoie de infrastructură în ceea ce inseamnă sportul, avem proiectul pentru cea mai mare sală polivalentă din România, trebuie să facem un stadion nou. Brașovul nu arată cum trebuie și este păcat. Astăzi avem proiecte neimplementate, bani pierduți, soluții structurate care nu s-au întâmplat, avem împrumuturi astăzi

Totul se putea realiza prin fonduri europene, nu împrumuturi. Ce calificativ ar trebui să-i dăm acestui primar care a plagiat, a mințit. Când ai un asemenea primar care minte din prima zi si acum expune toate proiectele pe care le-am lăsat eu și spune că el le-a rezolvat, nu are legătură cu niciun proiect”.