Adrian Ursu a povestit în emisiunea „Dosare de presă”, pe evz.ro că, la un moment dat, a comis o „fraudă, pentru care, însă, a fost pedepsit exemplar de destin.

După ce, în anul 1990, a dat examenul de admitere la două facultăți, Ursu a devenit student și la Facultatea de Litere și la cea de Jurnalism.

„Doi ani de zile le-am dus în paralel. Am comis și prima și, sper, cam singura fraudă din viața mea. Am luat bursă, în mod abuziv, de la ambele facultăți, în primul an. Pentru că trebuia să optezi, dacă aveai bursă. Trebuia să optezi, dacă iei de la una sau de la alta. Eu fiind merituos, cred că, sau ceva… nu înțeleg de ce am luat bursă de la ambele facultăți. Probabil de asta”, a explicat jurnalistul.