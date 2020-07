Adrian Năstase, fostul premier al României, scrie pe blogul său că softul pentru alegerile locale a fost deja cumpărat iar cei de la Serviciul de Transmisiuni Speciale vor deveni cel mai important votant. „În ceea ce privește alegerile parlamentare, nu-mi fac griji, ele vor avea loc – se pare că a fost achiziționat softul pentru votul electronic, astfel încât va fi posibil ca STS să fie cel mai important votant”, a scris Adrian Năstase.

În perioada pandemiei, Adrian Năstase s-a retras la ferma sa de la Cornu, unde s-a autoizolat. „Epidemia de coronavirus ne tine „prizonieri” la Cornu. Ne ocupăm de grădină si ne enervăm de cate buruieni au crescut in urma ploilor din ultimele săptămâni. Recent, am început să ne împrietenim cu o familie de jderi care se simte foarte bine in podul casei. As vrea să întreb ong-urile de protecție a animalelor cum să ne purtăm cu ei. În ceea ce privește mistreții care se aleargă prin livezile din Cornu, știu răspunsul – cota anuală la vânătoarea de mistreți este epuizată in Prahova din luna mai, asa că așteptați anul viitor…”, a mai scris fostul premier.

Despre autostrada Bechtel!

Într-un alt comentariu scris recent pe blogul personal, Năstase se referă la autostrada Transilvania, a cărui cost de execuție a ajuns să dubleze. „Voi repeta, cu încăpățânare, că ne-ar fi fost mai bine dacă, incă din 2007, am fi putut circula pe Autostrada Transilvania. Traian Băsescu a hotărât altfel. Am găsit, de curând, un articol …, care subliniază că Autostrada Transilvania costă acum 24,85 miliarde de lei (circa 5,3 miliarde de euro), aproape dublu faţă de valoarea contractului cu Bechtel, de 2,8 miliarde de euro. Din cei 416 kilometri ai proiectului au fost daţi în trafic până acum 75 de kilometri”, a mai scris Năstase.

Acum, costurile de execuție ale acestui proiect de autostradă au crescut semnificativ și pentru că prețul materialelor de construcții au crescut și ele, costul cu forța de muncă dar și prețurile la carburanți.