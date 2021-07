Fostul premier al României, Adrian Năstase, semnalează că atitudinile lui Ludovic Orban, actual președinte al PNL, și ale contracandidatului său, Florin Cîțu, sunt “penibile”. Fostul lider PSD spune că singurul argument cu care încearcă să câștige competiția din cadrul partidului liberalilor este ura pentru opoziție.

Orban și Cîțu, în stare să schimbe numele roșiilor de la Cornu

Adrian Năstase este de părere că singurul element câștigător cu care Ludovic Orban, actual președinte al PNL, și Florin Cîțu jonglează pentru a-și asigura locul de frunte din partid este ura față de PSD.

”Roșii de la Cornu. Probabil că Orban și Cîțu vor da o ordonanță să le schimbe numele” a scris fostul lider PSD Adrian Năstase, pe Facebook. Acesta a adăugat textului o poză cu roșii din grădina sa.

Ce ascunde competiția dintre Ludovic Orban și Florin Cîțu

Întrebat de presă care este motivul pentru care a scris pe Facebook că roșia românească ar putea fi interzisă de cei doi liberali, Adrian Năstase a adus noi lămuriri: ”Ei, în competiția pe care acum au dezvoltat-o pentru conducerea PNL, am văzut că singurul argument este că unul sau celălalt urăsc mai tare PSD-ul și ăsta ar fi elementul câștigător în competiție.

Mi se pare penibil, de aceea am adăugat această mențiune, pentru că sunt în stare să schimbe și denumirea roșiei românești care poate fi asociată cu culoarea roșie a unui partid politic”.

Adrian Năstase a menționat, în cadrul unei intervenții la Antena3, că preferă să cultive roșii, dar și alte legume pentru familia sa, în grădina de la Cornu. Fostul lider PSD a menționat că le mănâncă sub formă de salată, alături de ulei cu măsline și brânză.

Pe lângă roșii, Adrian Năstase mai cultivă și ceapă, ardei gras, usturoi, varză, cartofi, ”cam tot ce este nevoie pentru elementul minimal de hrană într-o gospodărie”.

Ludovic Orban crede că este la fel de bun ca Florin Cîțu

În contextul competiției PNL, preşedintele Ludovic Orban a declarat, duminică, într-o conferință de presă, că se consideră la fel de bun politic ca şi Florin Cîţu.

„În ultimii patru ani, PNL a fost condus de o echipă pe care a-ţi ales-o la Congres. Foarte mulţi din această echipă spun că eu nu mai sunt bun! Sigur, aici, din punctul meu de vedere, cred că există două variante; dar ei au făcut parte din echipa de conducere, ori dacă ei se consideră buni, înseamnă că şi eu sunt bun să conduc PNL! De când sunt membru al PNL, în fiecare clipă am fost cu faţa şi la trecut, pentru că noi suntem partidul cu cea mai bogată istorie dintre toate formaţiunile politice de pe scena Europei. Am fost cu faţa şi la prezent, prezentul continuu, dar am fost cu faţa şi la viitor. Un adevărat lider are viziune şi capacitatea de a da direcţia, are capacitatea de a-şi asuma răspunderea unor decizii grele, unor decizii care nu sunt privite cu simpatie de moment, dar pot să dea rezultate”, a spus Ludovic Orban.