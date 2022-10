Adrian Năstase îl laudă pe Geoană: „Un discurs amplu, bine organizat, cu viziune”

Adrian Năstase sugerează că Mircea Geoană ar trebui să câștige alegerile prezidențiale , fost și viitor candidat prezidențial. Fostul premier a apreciat discursul său amplu, bine organizat și cu viziune. El a mai transmis că România are nevoie de un președinte implicat.

”Zilele trecute, am citit discursul lui Mircea Geoană la o conferință organizată de ASE despre viitorul Europei. Un discurs amplu, bine organizat, cu viziune. Unii spun că este un discurs de candidat la prezidențiale. Poate… dar, din păcate, de ani de zile nu am mai citit un astfel de mesaj articulat – criticabil poate sub anumite unghiuri – în zona PSD. Eu cred că oamenii au nevoie nu doar de soluții punctuale, ci și de lideri care să le arate direcția.

Mai sunt doi ani până la alegerile prezidențiale. Chiar dacă acum se discuta prioritar despre unele chestiuni ce țin de viață de zi de zi, chestiunea alegerii unui viitor președinte al țării ar trebui să preocupe nu doar sub formă unor liste superficiale de candidați. Mulți vor spune din nou, după alegeri, „alegătorii au întotdeauna dreptate”. Am văzut însă că și în cazul lui Băsescu, dar și al lui Iohannis, alegătorii, la finalul mandatelor, „s-au răzgândit”.

Cel puțin așa spun sondajele. Înclin să cred că dacă alegătorii ar fi fost mai bine informați, opțiunile lor ar fi fost diferite. Îmi aduc aminte că înainte de alegerile din 2014 am scris un editorial în care subliniam că, în opinia mea,

Iohannis – pe care mulți îl preferau pentru că este neamț – este, în realitate, mai balcanic decât noi toți. Și aminteam faptul că după ce PSD a avut o înțelegere politică cu FDG-ul lui Iohannis, după ce l-am sprijinit pe primarul Iohannis să obțînă desemnarea pentru Sibiu drept capitală culturală, după ce a participat la ședințe de guvern pentru a obține finanțarea unor importante proiecte de infrastructură pentru Sibiu, pe ultima sută de metri, a anunțat – probabil sub comandă externă – că-l va susține in alegerile prezidențiale din 2004 pe Băsescu. Nu vreau să amintesc felul în care acesta s-a purtat ulterior cu Băsescu, sau cu Crin Antonescu, sau cu Orban”, a scris Adrian Năstase pe blogul său.