Adrian Năstase: Se formează un fel de alianţă a binelui, împotriva unei alianţe a răului

Adrian Năstase susține că s-a format o coaliţie a binelui, împotriva unei coaliţii a răului. În opinia fostului premier, aceasta ar fi reprezentată de partidele extremiste. De asemenea, fostul lider PSD a vorbit despre poziția lui Marcel Ciolacu și a lui Nicolae Ciucă.

Adrian Năstase, critici legate de decizia comasării

Coaliţia de guvernare a luat decizia de a comasa alegerile europarlamentare cu cele locale. În urma acestui anunț, Adrian Năstase a spus că liderii PSD şi PNL au venit cu lecţiile nepregătite. Fostul premier a precizat că aceștia nu au prezentat un calendar clar al tuturor alegerilor.

De asemenea, Adrian Năstase a afirmat că s-a format o coaliţie a binelui, împotriva unei coaliţii a răului, aceasta fiind reprezentată de partidele extremiste.

„Este vorba, aşa cum spunea domnul Ciucă, de o mişcare tactică. Deocamdată avem doar decizii referitoare la alegerile din iunie. PSD are nevoie de un partener care să fie valid, de aceea PNL trebuie să iasă în condiţii convenabile din alegerile europarlamentare şi practic în condiţiile în care s-a intrat într-o anume criză de timp, ca la şah, cei doi parteneri au venit într-un fel cu lecţiile nepregătite până la capăt. De aceea nu am aflat mare lucru despre alegerile prezidenţiale, despre alegerile parlamentare, despre calendarul pe întregul an”, a afirmat Adrian Năstase.

Fostul premier al României, despre alianțele de pe scena politică

Năstase a afirmat că pe scena politică s-au format alianţe între partidele de centru, împotriva celor de extremă. Acesta a amintit și de numeroase manifestații din stradă din ultimele două luni.

„Avem, deocamdată, o idee foarte clară, se formează un fel de alianţă a binelui, împotriva unei alianţe a răului. Partidele de centru, centru-dreapta, centru-stânga, împotriva partidelor de extremă şi practic un fel de acţiune de susţinere a democraţiei reprezentative şi cu rolul parlamentului, inclusiv Parlamentului European, împotriva unei democraţii directe caracterizată în ultima vreme tot mai mult de discuţiile în stradă, de manifestări, de tot felul”, a adăugat acesta.

Adrian Năstase, despre tensiunile din interiorul partidelor

Fostul premier susține că alianţa dintre PNL şi PSD este ”un moment de înţelepciune”. Totuși, acesta a subliniat că există și „dificultăți” la interiorul partidelor, făcând referire la departajările de la nivel local. Mai mult, Năstase este de părere că PNL ar beneficia de sprijin prin prisma acestor înțelegeri.

„Este vorba de un moment de înţelepciune, de responsabilitate, fără îndoială, dar este clar pe de altă parte că avem o dificultate în interiorul partidelor, o departajare între poziţiile celor doi lideri şi baronii locali din cele două partide. Se vede foarte clar. Practic ceea ce deocamdată este un element salvat este situaţia PNL care este într-un fel ajutat prin alegerile europarlamentare comasate cu localele, să rămână totuşi un partener solid în relaţia PSD cu partea infracţională. Din punct de vedere practic este o mişcare bună pentru PNL, din punct de vedere strategic, cred că este o mişcare bună pentru PSD”, a adăugat Năstase.

Liderii coaliției de guvernare au decis ca alegerile europarlamentare şi cele locale să aibă loc în 9 iunie. În cazul europarlamentarelor, listele vor comune. În schimb, PSD și PNL vor merge pe liste separate la alegerile locale.