Adrian Mutu, despre Marius Șumudică: „Am auzit că a vorbit frumos!” Antrenorul și-a schimbat părerea

Rapid o va înfrunta pe teren propriu pe CFR Cluj în etapa cu numărul 16 din Liga 1. Chiar dacă Marius Șumudică nu a fost încântat de numirea lui Adrian Mutu la Rapid, lucrurile s-au schimbat.

Acesta l-a și lăudat pe Mutu, dar și rezultatele obținute de giuleșteni. El a promis că va ajunge la meciul cu CFR Cluj, iar tehnicianul a avut doar cuvinte de laudă la adresa lui Șumudică, chiar dacă l-a criticat în trecut.

Mutu a declarat că îl așteaptă pe Șumudică cu brațele deschise la Giulești și că se bucură că a vorbit frumos. „Îl așteptăm la meci pe Marius Șumudică. E rapidist sută la sută, îl așteptăm. Am auzit că zilele trecute a vorbit frumos despre mine de data asta. Îl așteptăm cu drag, mai vedem după meci (n.red. râde)”, a declarat Adrian Mutu la conferința de presă.

Tehnicianul lui Al Raed a recunoscut că nu seamănă cu Adrian Mutu și că nu poate să fie atât de calculat ca el.

„Nu am nicio relație cu niciunul dintre dânșii (n.r. din conducerea clubului Rapid). Îi respect, îi felicit. Pe Mutu îl felicit, sunt alături de el. Îmi place modul lui de a se exprima, de a se exprima ca antrenor, e opusul meu. Când vorbește, se vede că are dicționarul la el, vorbește articulat, discursul e bine pus la punct. Am înțeles că are un discurs bun și în vestiar. Se vede că este un lider. Bravo lui!”, a declarat Marius Șumudică, la Fotbal Club, potrivit DigiSport.

Adrian Mutu, criticat dur în presa din Italia

Chiar dacă Șumudică a avut cuvinte de laudă la adresa lui Mutu, acesta a fost aspru criticat de presa din Italia. „Unul dintre cei mai importanți jucători ai generației sale este, fără îndoială, românul Adrian Mutu, care a sosit în Italia la o vârstă foarte fragedă, în tricoul lui Inter, iar apoi a reușit, într-o perioadă scurtă de timp, să devină un jucător fabulos la Verona și Parma.

Juve l-a salvat pe Mutu de la colaps, dar el a trădat. La acel moment, în consecință, era important pentru Juventus să aibă în echipă un jucător de mare clasă, așa cum era fostul băiat de la Verona, iar rolul său de ‘aghiotant’ al lui Del Piero era de un nivel superior absolut”, scriu jurnaliștii italieni.