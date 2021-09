Extravaganțele lui Adrian Mititelu Jr., zis şi „Prințișorul Craiovei”. Rolex și petreceri faraonice. ”Invidia e mare în țara asta”

Adrian Mititelu Jr. a negat faptul că ceasul ar fi costat 60.000 de euro aşa cum s- a tot vehiculat în presă. Patronul a explicat că bijuteria de lux cu care s-a afișat recent la mână: un Rolex serie limitată, nu costă atât.

Patronul FC U Craiova a declarat că prețul ceasului de lux nu este cel de 60.000 de euro, așa cum s-a scris în presă, dar și că nu poate dezvălui, exact, care a fost suma pe care a plătit-o, pentru a achiziționa bijuteria.

Adrian Mititelu: „Fiecare își cumpără ce vrea, ce își permite, ce îi place”

Adrian Mititelu JR. a mai mărturisit pentru cancan.ro., că este un iubitor al ceasurilor, așa că mai deține și altele în afară de Rolexul cumpărat recent.

„Ceasul cu care m-am afișat, în primul rând, nu costă 60.000 de euro, dar nici nu pot să spun care a fost prețul lui. Am mai multe ceasuri, sunt niște bunuri, până la urmă, dar, dacă nu ești pasionat, nu poți să-ți cumperi, oricât de mulți bani ai avea. Niciodată nu mi-a plăcut lauda, consider că fiecare își cumpără ce vrea, ce își permite, ce îi place. Eu îmi cumpăr un lucru dacă îmi place foarte mult. Mai am lucruri de valoare, dar cred că orice om are, în limitele sale. Nu îmi place să epatez, dar îmi place să port exact ceea ce mă reprezintă, fie că vorbim aici de bijuterii, haine, încălțări. Fiecare om are stilul lui. Așa și eu, am stilul meu și imaginea mea e fix așa cum vreau să fie”, a spus Adrian Mititelu Jr.

Cum le transmite Adrian Mititelu Jr. celor care l-au criticat

Patronul clubului FC U Craiova, Adrian Mititelu Jr. este și un iubitor de petreceri. În luna mai a acestui an, cu ocazia Paștelui, tânărul s-a distrat pe cinste alături de prietenii săi, în club, la Mamaia, după o lungă perioadă în care restricțiile nu au mai permis ca viața să decurgă normal.

Unii au spus că a cerut special ca băutura să-i fie adusă la masă pe imnul Champions League, fără să știe că, în unele cluburi, sunt astfel de melodii tematice pentru momentele în care șampania sau orice altă variantă de alcool este pusă pe masă.

Adrian Mititelu Jr. a făcut următoarele precizări:

-În localul respectiv și nu numai, ci în majoritatea localurilor din Mamaia, orice băutură se aduce cu acele artificii mici, de la vin, vodcă, până la șampanie.

-Nu a cerut nimeni să se aducă băutura pe imnul Champions League, dacă v-ați interesa, mari jurnaliști ai vremii ce sunteți, asta este melodia specifică localului pentru aducerea băuturii la masă.

-Datorită vremurilor restricționate pe care le trăim de un an și jumătate, vremuri ce pe toți ne-au afectat, măcar satisfacția sărbătoririi Paștelui și 1 Maiului în aceeași zi să putem să o avem! Invidia este la un nivel fără margini în această țară!”, a transmis Adrian Mititelu Jr, la momentul respectiv, deranjat de lucrurile care s-au scris referitor la petrecerea la care a participat.