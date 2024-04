Sport Adrian Mititelu, luat în vizor de ANAF. Patronul de la FC „U”, sechestru pe mașinile de lux







Adrian Mititelu nu scapă de probleme. După eșecul FCU Craiova, el a fost luat în vizor de Administrația Județeană a Finanțelor Publice Dolj(ANAF). FCU Craiova a acumulat datorii foarte mari, iar Mititelu a fost notificat de organul fiscal că de la 19 octombrie 2023 i s-a instituit sechestru asigurator, până în 2028, pentru șase mașini care aparțin clubului, dintre care două limuzine BMW:

BMW X7 M50D G7X (an de fabricație 2018 / număr de înmatriculare DJ 01 FCU). Preț catalog: 98.354 euro BMW X5 XDrive (2014 / DJ 02 FCU). Preț catalog: 82.000 euro Mercedes Vito Tourer (2018 / DJ 67 FCU). Preț catalog: 47.000 euro Pikup Fiat Doblo Model 263 (2017 / DJ 70 FCU). Preț catalog: 21.000 euro Dacia Duster Model SR (DJ 90 FCU / 2019). Preț catalog: 18.800 euro – 21.500 euro autoutilitară Mercedes Benz (2018 / DJ 68 TCU). Preț catalog: 21.000 euro – 36.000 euro

Adrian Mititelu are datorii uriașe

Echipa lui Mititelu, FCU Craiova, a înregistrat în 2023 pierderi de 4.100.000 de euro, echivalentul bugetului salarial. Un deficit dublu față de anul 2022. Anul trecut, el a spus că a investit aproape 40 de milioane de euro în fotbal. Acesta a declarat că FCU Craiova e pe minus pentru că este singurul club dintr-o ţară democrată căruia i s-a luat o echipă şi 40 de jucători.

Cum se scuză Adrian Mititelu

„La ora asta, mă apropii la 40 de milioane de euro investite în fotbal. Vă dau cuvântul meu de onoare. Nu mint cu nimic. Şi nu 40 de milioane de acum. Eu am vreo 27-28 de milioane din 2005, care erau milioane mai grele.

Acum, când spui milionul, nu mai e ceea ce era în 2006, 2007. Cred că sunt peste 60 de milioane în banii de acum. Iar la ce oportunităţi economice au fost, eu puteam fi unul dintre cei mai bogaţi oameni ai României până acum.

Am făcut o prostie. Suntem la acest nivel de minus pentru că sunt singurul club dintr-o ţară democrată căruia i s-a luat o echipă şi 40 de jucători, dintre care 10 foarte interesanţi. Au fost făcuţi cadou altora.Echipa mea a fost dezafiliată pentru motivul banal de a merge la instanţe. Atenţie! Nu am atacat pe nimeni cu grenade, cu mitraliere. Am contestat o decizie a Federaţiei şi pentru asta am pierdut clubul.

Mai mult, Federaţia, ca să mă îngroape definitiv, a mai înfiinţat o echipă în Craiova care mi-a luat o parte din suporteri şi care se visează de fapt ceea ce sunt eu. Pierderea mea este constantă, se derulează în permanenţă”, a spus Mititelu, potrivit Fanatik.

Fiul său îl critică

După eliminarea lui FCU Craiova din sferturile Cupei României Betano, la penalty-uri de către FC Voluntari, Adrian Mititelu jr. a criticat managementul tatălui său și i-a recomandat să renunțe.

„Adiță e un copil teribilist care contestă anumiți jucători care joacă, el are alte opinii. Am rămas paf la declarațiile fiului meu care îmi cere într-un fel sau altul demisia. Eu pot să plec, că mai am multe de făcut, dar nu vreau ca peste două luni să se închidă echipa sau să facă el vreo manevră cu Rotaru (n.r. – Mihai Rotaru, finanțatorul Universității Craiova).El are dreptate în mare că eu sunt vinovat pentru că multe dintre acțiunile echipei au fost girate de mine. Întotdeauna trebuie să existe un vinovat. Cine e vinovat? Cel care răspunde. Eu am angajat și antrenorii, și jucătorii, el nu mai are nicio implicare de un an și jumătate.

Să nu uităm că și când eram în detenție tot eu conduceam totul. Nu se făcea nimic fără mine, nu se făcea nici măcar o plată fără mine. Toți jucătorii din perioada aia au fost aduși de mine. Pe Bauza l-am adus din detenție. Au fost și lucrurile rele, dar și bune, iar acum unii își sumă numai lucrurile bune. Tot ce a fost bine e a lui Adiță, ce e rău e al meu”, a spus patronul FCU Craiova.