Bătaie după meciul Universitatea - FCU Craiova

Meciul Universitatea Craiova - FCU a încins spiritele între suporteri duminică seară. Duelul s-a terminat cu scorul 2-1, după un meci extrem de tensionat.

Meciul Universitatea Craiova - FCU a debutat cu o pauză, după ce mai multe materiale pirotehnice au fost aruncate din tribune pe gazon. Tensiunile au explodat la finalul meciului. Un suporter al formației oaspete a intrat într-un conflict fizic cu unul dintre apropiații lui Adrian Mititelu Jr.

Universitatea Craiova a câștigat, duminică seară, duelul cu cealaltă formație din oraș, FCU, scor 2-1, după un meci extrem de tensionat. Rivalitatea dintre FCU Craiova și Universitatea Craiova a depășit de mult limitele sportului. Cele două galerii se ciondănesc de câte ori au ocazia. Au făcut-o și în ziua premergătoare meciului.

Lucrurile au degenerat la final, în parcarea stadionului. Un suporter al Universității Craiova ce aștepta să ia autografe de la jucători a intrat într-un conflict cu unul dintre apropiații lui Adrian Mititelu Jr.

Cel din urmă l-a lovit, situația a degenerat rapid, s-au împărțit pumni. A fost nevoie de intervenția Jandarmeriei. Fiul finanțatorului lui FCU Craiova era în preajmă.

Finalul de joc a adus multă tensiune în teren. FCU Craiova a jucat slab în partea secundă, în timp ce Universitatea a jucat ca la carte și a punctat. De la margine s-au arătat cinci minute de prelungiri, perioadă în care absolut nimic nu s-a mai întâmplat. S-a încheiat 2-1 pentru „U“ Craiova, care se pregătește de play-off cu un moral excelent.

: L. Popescu – Căpățînă, Screciu (56, Maldonado), Badelj, N. Bancu (88 Vlădoiu) – Al. Crețu (46, Ivan), Al. Mateiu, Anzor (88, Zajkov) – Baiaram, Markovic (56, Cîmpanu), Al. Mitriță. Antrenor: Ivaylo Petev.

FCU Craiova: R. Popa – Padula, Compagnucci, Lacroix, Mascarenhas – Vl. Achim, Dr. Albu – Baeten (85, Sidibe), Bauza, Bahassa (85, Ibrahim) – A. Chițu. Antrenor: Nicolo Napoli.

Ce a declarat Adrian Mititelu Jr. după meci

Adrian Mititelu Jr. a apărut calm în fața jurnaliștilor. Acesta a declarat că revenirea lui Nicolo Napoli va readuce echipa pe drumul dorit.

„Trebuie să ne dăm un reset. Începe un nou campionat pentru noi. Până la golul 2 marcat de CSU am dominat meciul. Sunt momente când nu poți câștiga. Trebuie să existe un moment zero. Suntem aproape și de retrogradare, dar trebuie să ne revenim. Am și pierdut numărătoarea înfrângerilor. Craiova trebuie să revină.

Este de neimaginat că am ajuns aici. Ce pot să vă spun? Odată cu revenirea lui Nicolo Napoli echipa a arătat foarte bine. Am pierdut meciul pe baza unei greșeli personale a fundașului dreapta. Eu zic că am arătat foarte bine și am dominat echipa de pe locul 4. Asta arată că putem să ne batem cu oricine. Mai putem salva acest sezon, suntem în Cupa României.

După 70 de minute, echipa cade fizic. Dacă primim gol ne e foarte greu să revenim. Avem timp să remediem aceste lucruri. Trebuie să jucăm fiecare meci din play-out ca o finală!”, a spus Adrian Mititelu Jr..