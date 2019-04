ADR Vest a atras investiții de 1 miliard de euro

Investiții în valoare de peste 1 miliard de euro și peste 10.000 de noi locuri de muncă create în județele Timiș, Arad, Caraș-Severin și Hunedoara: așa se prezintă bilanțul celor două decenii de activitate a ADR Vest. Structura a contribuit decisiv la dezvoltarea regiunii.





Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Vest a genstionat 2.700 de proiecte depuse și peste 1.600 contractate prin programele europene și naționale în cele patru județe arondate. În final au fost generate investiții d epeste 1 miliard de euro și s-au creat peste 10.000 de locuri de muncă.

Prin aceste proiecte, în perioada 1999-2019, s-au modernizat mai bine de 700 de kilometri de drumuri județene, străzi orășenești și șosele de centură, au fost reabilitate termic peste 250 de blocuri, s-au renovat și dotat 35 de centre sociale, 65 de școli și 20 de ambulatorii. În zona de business, peste 20.000 de mp de spații de producție au fost modernizate.

„În multe cazuri, un proiect finanțat prin noi este cât bugetul de investiții al unui oraș sau chiar de câteva ori mai mare, și asta doar printr-un singur proiect. Am învățat să colaborăm, politic cu tehnic, regional cu local, public cu privat, fără conflicte, fără patimi, fără agende ascunse, și am început să înțelegem că tot ce facem împreună este pentru noi, este durabil și trebuie făcut bine, de cea mai bună calitate. Astăzi, acest sistem are nevoie să evolueze (...) Avem nevoie să planificam corect și adaptat nevoilor noastre, avem nevoie să creștem ritmul, să ne dezvoltăm în ritmul lumii moderne”, a punctat Sorin Maxim, directorul general al Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest.

