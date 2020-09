Măriuca Enache are toate „ingredientele” unui mare artist în devenire. La 15 ani, o adolescentă din Câmpulung Muscel e un fenomen. Recent a urcat pe scenă alături de Orchestra Metropolitană București. O rochiță albă și un ukulele în mâini. Apoi vocea. Impresionantă.

Măriuca Enache are doar 15 ani, tocmai a început clasa a IX-a la Colegiul Național Pedagogic „Carol I” din Câmpulung Muscel și face muzică de când era foarte micuță. Muzica e o aventură în care a intrat și care și-a dovedit, imediat, că e locul ei. Cântă cu vocea, muzică pop, dar și la pian, chitară și ukulele. A studiat la școala de muzică până acum. La ukulele a învățat singură să cânte. Și tot pe acest instrument a început să și compună.

La 5 ani, a luat microfonul și a cântat Odă Bucuriei

Să vedeți cum a început totul. Avea cinci ani și mergea la cursuri de limba engleză la un club al copiilor. „Sala în care țineam orele era folosită și pentru clubul de muzică. Într-o pauză am luat microfonul în mână și am început să cânt Odă Bucuriei, de Beethoven. Tocmai mă învățase bunica”, ne-a povestit Măriuca.

Profesoara de engleză a fost așa de impresionată încât a luat fetița de mână, adus-o în cancelarie și a rugat-o să mai cânte o dată în fața profesoarei de muzică. După ce aceasta ascultat-o a luat legătura cu mama Măriucăi și i-a recomandat să o dea la cursuri de muzică. Ceea ce nu s-a întâmplat imediat.



„Mama voia să fac mișcare, m-a dus la dansuri. Dar când mă ducea sau venea să mă ia de acolo, se tot întâlnea cu profesoara de muzică ce insista să mă aducă. A decis să încercăm. Peste o lună și jumătate eram pe scenă”, își amintește puștoaica.

Clasa I: Premiul la „Mamaia copiilor”

Talent avea cu carul, voce și ureche muzicală de asemenea. La un an după ce a început cursurile de muzică, fetița a ajuns să câștige „Mamaia copiilor”, cea mai importantă competiție de talente în rândul celor mici. Făcea atunci parte din trupa Acadele, și au interpretat un colaj de piese vechi românești.

Jumătate din viață, Măriuca a trait la București, apoi familia s-a mutat la Câmpulung Muscel. Mama e învățătoare, tatăl e fotograf, Măriuca mai are un frate și o soră, mai mici.

În clasa I a lansat primul album: „Sunt o zână a zăpezii”. La Câmpulung Muscel și-a descoperit și pasiunea pentru teatru. Măriuca a ajuns să joace într-un spectacol regizat de Cătălina Buzoianu, cu care a avut turneu prin țară. „E drama unei fetițe, Agatha, căreia îi murise mama. Eu am avut rolul principal”, a mai povestit Măriuca.

„Când cânt, îmi place să văd energia pe fețele oamenilor”

În ciuda vârstei, Măriuca Enache dă dovadă de foarte multă maturitate. Vorbește frumos și corect. Citește mult și, pe canalul ei YouTube promovează, alături de videoclipurile ei, recenzii de cărți.

Face o paralelă tulburătoare între cum s-a simțit pe scenă când joacă teatru și când cântă: „Când cânt, îmi place să văd energia pe fețele oamenilor din public, o preiau și o transmit mai departe. Cu teatrul lucrurile stau diferit. Mă simțeam ca între patru pereți, așteptam finalul ca să văd energia publicului”.

Prima piesă compusă în timpul temei la mate

Măriuca Enache a început să își compună singură piesele la vârsta de 13 ani. Prima piesă a compus-o la ukulele. Un instrument pe care a ajuns să îl aibă pentru că i-a plăcut culoarea. „Acum un an și jumătate, de un Black Friday, am vrut să îmi cumpăr ceva și mi-a plcăut culoarea instrumentului. Albastră. Apoi am învățat singură să cânt, de pe intrenet. În mai puțin de o lună am compus prima piesă, I Try, în timp ce învățam la matematică”, ne-a mai povestit fetița. A luat 10 la Evaluarea Națională la această materie.

A continuat să compună în perioada izolării impuse de Starea de Urgență. Everything Gonna Be OK, e una din piesele noi. Mai are și altele, sunt încă în lucru. De asemenea, a susținut un concert online, unplugged, din dormitor, în cadrul unei campanii a Fundației Hope and Homes for Children.

Măriuca Enache a cântat cu Orchestra Metropolitană București

Cel mai recent proiect al Măriucăi a readus-o în orașul natal: a urcat pe scenă în ultima seară de vară, la evenimentul Orchestrei Metropolitane București, sub bagheta dirijorului Daniel Jinga, în care au cântat celebra soprană Irina Baiant, împreună cu Florin Ristei și Adrian Nour. „A fost o mare plăcere să cânt cu ei. M-am simțit extraordinar”, ne spune tânăra artistă.

Nu se oprește deloc din creație. Zilele acestea va filma pentru un proiect cultural interesant care își propune să promoveze arta contemporană în rândul copiilor din medii defavorizate.

Tot ce face, face cu plăcere

„Încerc să găsesc inspirație în orice punct. Ascult muzică de la Queen la Jay Z”, mai spune aceasta. Nu putem decât să vă recomandăm să îi urmăriți canalul YouTube Mariuca Music & More pentru a-i descoperi universul. Așa cum am spus, adolescenta își postează aici cele mai noi piese, videoclipuri, cover-uri pe care le face, dar și recenzii de cărți și vlogg-uri despre subiecte interesante. Toate materialele video sunt filmate și editate doar de ea.

„Întotdeauna i-am spus că, indiferent ce face, să facă cu plăcere. Orice decizie va lua va avea sprijinul nostru”, a adăugat mama Măriucăi.

Sursa foto: Arhivă personală