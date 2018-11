Totul o ia razna! Adio crucifixelor din şcoli pentru a NU deranja musulmanii. Salvini FURIOS

Potrivit presei locale, întâmplarea s-a petrecut într-o şcoală elemantară din Fiumicino, iar Salvini a reacţionat extrem de furios: Chestiune nebunească! Sper să nu fie adevărat...Câte vom mai avea de tras de acum până la Crăciun? Eu relansez sloganul #vivailNatale, jos mâinile de pe istoria noastră milenară.





Cele spuse se află pe Twitter, iar ministrul de Interne, Matteo Salvini, postează linkul cotidianului local ''Il Faro''.

Un senator al Lega, De Vecchis, a povestit: ''La o şedinţă în interiorul şcolii, unii părinţi şi-au dat seama că din clase au dispărut crucifixele, simbolurile creştinismului şi a culturii noastre. La cererile lor pentru lămuriri, răspunsul a fost că eliminarea crucifixelor a fost hotărâtă pentru a nu pune îmtr-o situaţie neplăcută pe copiii de credinţă musulmană care frecventează şcoala. O hotărâre pe care părinţii n-o împărtăşesc, care pentru a apăra exigenţele unora, distruge sentimentele multora''.

De Vecchis a mai spus: '' Chiar şi într-o concepţie laică, nimeni n-a pus vreodată în discuţie valoarea crucifixului, chiar dacă unele familii îşi menţineau propria linie şi propriul crez. Acum, însă, din pricina unui mod greşit de a înţelege găzduirea imigranţilor, se abdică de la valorile, practicile şi semntimentele populare ale italienilor, pentru a întoarce ochii către alte culturi. Nu acesta este sensul primirii imigranţilor şi al schimburilor culturale. Voi dona crucifixe şcolii cu cea mai mare plăcere''. . Potrivit Ilfaroonline.it, episodul s-a petrecut la şcoala elementară Rodano din Fiumicino. Asupra problemei a intervenit şi primarul Esterino Montino care a scris pe Facebook: ''Am aflat din surse de presă că este în desfăşurare o polemică cum că din sălile de curs ale şcolii au fost luate crucifixele. Nu ştim dacă chestiunea este adevărată. Am interpelat directorul şcolii care habar n-avea despre faptele denunţate de senatorul De Vecchis. Vom verifica chestiunea. Îmi doresc ca nimeni să nu fi avut asftel de iniţiative, fără să fi avut consimţământul directorului. Fiind sub jurisdicţia primăriei, nimeni nu-şi poate aroga dreptul să ia decizii, mai ales de acest gen, fără acordul celui care are responsabilitatea didactică pe de o parte şi cea adinistrativă pe de altă parte'', notează Il Giornale.

Anunt de ULTIMA ORA! Se intampla la METROU

Pagina 1 din 1