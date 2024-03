Monden Adi Minune, în pragul divorțului. Cati a plecat de acasă







Adi Minune a fost la un pas să rămână fără șoția sa. Cati Simionescu a povestit cum a fugit de acasă la mama sa, explicând și motivul deciziei sale.

Soția lui Adi Minune a vrut să-l părăsească pe manelist. Cati Simionescu a spus că a plecat o singură dată, la mama sa, dar asta a fost doar câteva ore. Povestea lor de dragoste este fascinantă. Adi Minune și soția sa sunt împreună de la o vârstă fragedă. Mai exact, Cati Simionescu a fugit de acasă la 16 ani din dorința de a fi împreună cu Adi Minune.

Adi Minune, la un pas să-și piardă nevasta

Aceasta spune că nu a regretat niciodată decizia, dar a avut momente când problemele au depășit-o. În timp a aflat că nu este prea ușor să fii partenera de viață a celebrului manelist. Cati a povestit că nu a vrut să își părăsească definitiv soțul, însă a vrut să îi dea o lecție.

„Da, am vrut să plec, dar doar ca să-l determin să facă anumite lucruri. Niciodată nu am avut cu adevărat în mine dorința de a renunța la el. Niciodată în viața mea. S-a întâmplat când eram mai tânără și pentru că aveam momente când oboseam mai exact. Oboseam să fiu singură, să mă descurc cu tot. Dar găseam mereu puterea să merg mai departe. Am plecat o singură dată, la mama mea, dar asta fost doar câteva ore, după care m-am întors acasă”, a mărturisit soția lui Adi Minune.

Cati Simionescu a fost un stâlp de susținere pentru artist

Cati Simionescu l-a iertat pe Adi Minune pentru fiecare greșeală a sa. Ea a spus că „cine nu iartă, nu înțelege ce înseamnă iubirea”. În plus, soția artistului este de părere că „există persoane care pot fi luate de val și pot uita chiar și de unde a plecat, chiar și de familie, de copii”.

„Dacă nu eram acasă și dacă nu eram persoana care l-am iertat tot timpul, da, se pierdea. El a avut în mine un stâlp de susținere, o mare bază. El are mai multă nevoie de mine decât eu de el. Eu nu am atașament, sunt o persoană puternică care se poate descurca în familie cu tot ce e nevoie. Dar el fără mine, în familie, nu se poate descurca. E dependent de mine. Până la faptul că dacă are de luat un tratament, eu știu să-i dau pastilele, el nu știe să le ia”, a mai spus soția lui Adi Minune.

Adi Minune este o comoară la casa omului. Este harnic și ordonat

Atunci când Adi Minune are timp să stea mai mult alături de familia sa, totul se schimbă în familie, spre bucuria soției.

„El se trezește primul și se bucură enorm, pentru că e un lucru nou pe care nu l-a făcut în 30 de ani. O face zâmbind, că putem sta cât mai mult timp împreună. Că facem un grătar, că mergem cu familia la un restaurant să luăm masa, că ne bucurăm unul de celălalt. Adrian gătește, face de toate, e gospodar și cel mai curat. Niciodată, indiferent cât de obosit a venit acasă, nu și-a aruncat haina în pat”, a povestit Cati Simionescu în emisiunea „În oglindă”.