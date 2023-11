Adi de la Vâlcea investește banii în mașini. Cea mai ieftină costă câteva zeci de mii de euro

Cântărețul Adi de la Vâlcea este un iubitor de mașini. Drept urmare are șase achiziționate. Una dintre ele este a soției. Vorbim despre un BMW i3. O mașină hibrid fără de care solistul spune că soția lui nu rezistă. El merge însă cu o altă mașină. O Tesla model S, full electrică. Dar pe care dorește să o vândă ca să își cumpere modelul updatat. Așa că cere pe ea 75.000 de mii de euro.

O altă mașină din colecție este un S Class, despre care artistul spune că a bătut țara în lung și în lat. Mașina este full options, are televizor, are toate facilitățile. Mai are și peste 200.000 de kilometri. Următoarea mașină este un Corvete de capotabil, verde. Manelistul spune că e o mașină sport care poate produce senzații tari. Și nu în ultimul rând, dar ultima achiziție este un Mercedes Mybach.

Adi de la Vâlcea este foarte mândru că a reușit să își cumpere și o astfel de mașină. Dacă la capitolul viteză, artistul stă bine, nici la capitolul casă nu stă rău deloc. Adi de la Vâlcea și-a construit căminul pe două etaje.

Adi de la Vâlcea, casă de sute de mii de euro

„Casa mi-am construit-o singur în aproape un an de zile. Am dat 12 mii pe teren, și 13 mii pe prima etapă a construcției. Am făcut-o de jos. Am schimbat de câteva ori proiectul, că eu aveam alte viziuni față de arhitect. La 200-300 de mii de euro ar fi această casă evaluată. Parchetul e din bambus, are vreo 20 de ani, deși a fost, inițial, pus greșit”.

A spus artistul. El a explicat că nu a avut o copilărie tocmai ușoară așa că și-a propus să nu mai sufere de sărăcie. „Eu când eram mic îmi vedeam casa copilăriei mare, cu toate că dormeam de-a latul. Eu nu m-am văzut niciodată sărac, cu toate că eram foarte sărac.

Pentru că toți de acolo eram săraci, acum îmi dau seama ce difereanță este. Și curtea, mi se părea că puteam juca fotbal acolo, dar nu cred că era mai mare de 150 mp”. A mai spus artistul,