Confesiuni și rețete. Adevărul gol-goluț despre noua viață a unei blonde frumoase: Laura Cosoi

Prilejuit de apariția volumului „Forma gustului” (Curtea Veche, 2019), dialogul cu actrița Laura Cosoi surprinde prin sinceritatea debordantă a răspunsurilor.





- Evenimentul zilei: La început, două curiozități: fotografia de pe coperta cărții „Forma gustului” este atât de atrăgătorare încât, ca bărbat, o iei fără să te mai gândești că este un volum dedicat bucătăriei. Care este povestea alegerii acestei fotografii remarcabile?

- Laura Cosoi: Inevitabil, m-am trezit cu zâmbetul pe buze când am citit întrebarea. Desigur, „Forma gustului”, carte de bucate pe care am lansat-o de curând la Curtea Veche Publishing, se adresează și bărbaților care petrec timp în bucătărie. De altfel, se spune că bărbații sunt cei mai buni chefi. Este un lucru binecunoscut și nu e un mit. Prin „Forma gustului” mă adresez în egală măsura și bărbaților, nu numai femeilor. Iar dacă ar fi să destăinui povestea fotografiei care apare pe copertă, ar trebui să spun despre ce e vorba în introducerea cărții și despre conceptul ei, un pic aparte pentru un volum din zona gastronomică. „Forma gustului” este și o confesiune despre startul vieții mele, despre ce anume m-a determinat să mă orientez spre un stil de viață sănătos și spre o filosofie proprie, referitoare la darul acesta minunat care e viața. Pot spune că este și un volum cu iz motivațional pentru cei care se regăsesc în impas și nu știu de unde să înceapă o schimbare. M-am destăinuit în această carte cu cea mai mare sinceritate, am povestit lucruri mai puțin știute din viața mea, despre bolile celor dragi, despre atacurile de panică pe care le-am avut la un moment dat. Am dat la o parte valul intimității și m-am prezentat în fața oamenilor așa cum nu mă știau. De fapt, cartea este concepută ca o confesiune referitoare la ce m-a motivat să aleg o viață sănătoasă, însă totodată descrie și drumul pe care îl parcurg în acest moment. Subtitlul cărții face aluzie la acest fapt: „Rețete din interior spre exterior”. Fotografiile din volum mă surprind în posturi de yoga sau făcând exerciții fizice, pentru că asta este o parte importantă a ideii mele despre viața sănătoasă. Rețetele cuprinse în volum sunt complexe, ușor de realizat și sper să-i inspire pe toți cei care au ajuns la concluzia că sănătatea e darul nostru cel mai de preț.

Mamă grijulie pentru Rita

- Cea de-a doua curiozitate: Titlul cărții „Forma gustului” este inspirat după „Forma apei”, roman ecranizat recent sau e doar o coincidență?

- Mi se pare interesantă asocierea, deși, din păcate, nu am apucat să văd filmul. Acum sunt chiar curioasă. Însă cartea este gata de mult timp, iar titlul a fost ales în urmă cu doi ani. Am ales acest titlu pentru că am convingerea că „Forma gustului” se creează în timp. De fapt, ce nu știu mulți este că memoria gustului se restartează la câteva săptămâni. Putem să ne rafinăm gustul, să descoperim savori noi, să-l subordonăm unui principiu de viață sănătoasă. Iar atunci „Forma gustului” nostru va avea și mult fond!

- Dincolo de conceperea acestor volume dedicate gastronomiei - ai mai publicat unul la Curtea Veche Publishing, „Rămâi la masă?” - ce mai face Laura Cosoi? Ce proiecte ai în desfășurare?

- În momentul acesta nu mă îndepărtez prea mult de zona gastronomică. Construiesc un format de carte cu rețete pentru copii până în trei ani, care sper că le va folosi părinților care nu mai știu ce să prepare pentru cei mici. Lucrez cu drag la acest proiect pentru că pornește de la experiența mea de mamă, de la modul în care o cresc pe Rita. De când s-a născut am primit extrem de multe întrebări de la mămici pe teme culinare. M-am gândit așadar că experiența adunată până acum poate fi o motivație suficient de puternică încât să scriu o carte cu rețete pentru copii, mai ales că pe Instastories postez mereu ce prepar pentru Rita. Cât privește teatrul, începând cu 23 mai voi fi pe scena Teatrului Dramaturgilor Români cu spectacolul „Autorul e în sală”, regizat de Dan Tudor, piesă care se joacă cu casa închisă. În fiecare miercuri am o rubrică în cadrul emisiunii „La Măruță”, unde prepar câte o rețetă, iar de curând m-am întors de la Paris, de la Gourmand World Summit, unde am fost invitată de Edouard Cointreau (da, cel cu cognacul, dar și cu cărțile de bucate!). Am fost împreună cu Cosmin și Rita - cred că ea a fost cel mai tânăr participant și bineînțeles a avut un badge personalizat. M-am bucurat să văd „Forma gustului” și „Rămâi la masă?” expuse la sediul UNESCO din Paris, într-un eveniment la care au fost prezentate cele mai bune cărți de bucate ale ultimilor ani. În rest, sunt implicată în mai multe campanii umanitare. Spre exemplu, acum am filmat pentru o campanie menită să atenționeze mamele hiperprotectoare cu copiii. Încerc cât de mult pot să reintru în activitate, deși, de fapt, nu prea m-am oprit. Doar am încetinit ritmul când s-a născut Rita. Ea e, de fapt, cel mai important proiect al meu și al lui Cosmin de acum. Indiferent cât aș fi de ocupată, vreau să ne construim o viață cât mai frumoasă împreună, să ne întâlnim cu prietenii, să călătorim, pentru că, în fond, amintirile pe care i le oferim acum, prin timpul petrecut împreună, vor forma personalitatea Ritei de mai târziu.

