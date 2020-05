După un divorț scandalos, cei doi au spus că vor s-o ia din nou de la capăt, împreună. Imediat după au decis să își mai dea o șansă, cei doi au semnat un contract de confidențialitate, în care este specificat faptul că dacă vor mai oferi detalii din intimitatea relației lor, vor plăti – la propriu – sume grele de bani.

„Sunt niște clauze care va trebuie păstrate reciproc. Nu o să mai vorbim unul de celălalt, a fost o condiție de a ei, nu o să mai afișăm public detalii despre celălalt, altfel celălalt plătește o anumită sumă de bani. Întâlnirea a fost bazată pe chestia cu procesul și tribunalul. Mașina este proprietatea ei și totul este legal! În contract am specificat că are mașina plătită, dar acum am reglementat clauzele exact așa cum sunt. Iar referitor la dragoste, nu le poate stabili niciun notar”, a mai spus Bodi.

Motivele sepărării dintre Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au fost acelea care au afectat dintotdeauna cuplul celor doi: lipsa respectului și infidelitatea omului de afaceri. Mai mult de atât, chiar dacă nu au confirmat despărțirea, gestul afaceristului de a șterge poza pe care o pusese cu fosta soție în momentul împacării dovedește faptul că între ei lucrurile nu sunt deloc roz, potrivit cancan.ro