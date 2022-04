Adevărul din spatele pachetului de măsuri sociale și economice. Un celebru avocat acuză Guvernul de discriminări

Gabriel Biriș, avocat și partener la Biris Goman SPARL, a decis să prezinte adevărul din spatele măsurilor propuse de Guvern. A luat două dintre măsurile prezente în acest pachet și a început să prezinte ce prevăd ele de fapt. În ceea ce privește creșterea salariului cu 200 de lei, avocatul susține că se face o discriminare între angajați și oferă exemple concrete pentru a justifica declarațiile.

O altă problemă semnalată de Gabriel Biriș este și în ceea ce privește majorarea valorii tichetelor de masă. Avocatul susține că angajatorii vor trebui să plătească comisioane mai mare firmelor care emit aceste tichete, ceea ce nu este tocmai un avantaj pentru ei.

„Citesc in documentul lansat ieri („Sprijin pentru Romania”)

„- 200 de lei in plus la salariul minim (crestere voluntara scutita de taxe);

– + 50% valoarea tichetelor de masa – de la 20,17 lei, la 30 lei”

Haideti sa vedem ce inseamna asta:

i) in primul rand, cresc costurile (majorare salariu + CAM, majorare cost tichete) pentru companii intr-o perioada in care tot autorii propunerii spun ca firmele trebuie ajutate sa faca fata la criza (si includ si multe miliarde de lei ajutoare, dar care evident ca vor ajunge doar la unii, nu la toti. Iar costurile le vom avea cu totii…

ii) creste valoarea tichetelor de masa, vor creste si comisioanele pe care angajatorii le vor avea de platit firmelor care emit aceste tichete… O sinecura majorata…

iii) discriminare.

Astazi un angajat cu salariul minim (2.550 lei) si o persoana in intretinere, ramane cu un net de 1.540 lei. Dupa marirea cu 200 de lei (neimpozabil, probabil si la contributii), va avea un brut de 2750 lei si un net de 1.740 lei.

Tot astazi, un angajat cu 2.750 lei brut ramane cu un net de 1.652 lei. Daca prevederea intra in vigoare, va avea tot 2.750 lei brut/1.652 net.

Adica, la acelasi cost pentru angajator (2.750 lei + CAM) apare o diferenta de 88 lei (5%) intre angajatul care inainte avea salariul minim si cel care avea salariul mai mare…

iv) Formularul 112 trebuie modificat ca sa permita evidentierea sumei scutite de impozit si contributii (doar pentru unii dintre angajati). Asta inseamna costuri in plus cu modificarea sistemelor informatice, nu doar pentru companii, cat si pentru ANAF;

v) Nu imi e clar la ce valoare se calculeaza punctul de pensie, 2550 sau 2750…

Cool! Oare s-au gandit la chestiunile astea? Nu cred…”, își începe Gabriel Biriș postarea de pe pagina personală de Facebook.

Măsurile sociale și economice adus cheltuieli mai mari angajatorilor

Avocatul susține că, în timp ce se încearcă atenuarea crizelor prezente, se fac discriminări și se pun costuri mai mari pe umerii angajatorilor. În postarea sa, Gabriel Biriș ține să precizeze faptul că înțelege decizia politică pentru sprijinul populației, însă trebuie luate în calcul mai multe aspecte ale situației prezente.

„Inteleg decizia politica (mai multi bani pentru salariati) si nu comentez asupra faptului ca masura in sine este inflationista si vine chiar in ziua in care INS a anuntat trecerea la inflatie cu 2 cifre (10,2%, mult mai mica insa decat realitatea in conditiile in care preturile la energie sunt plafonate).

Dar sa faci asta pe seama cresterii de costuri pentru angajatori, sa introduci discriminari intre angajati si sa cresti sinecura pentru emitentii de tichete de tot felul (a caror existenta si comisioane sunt justificate exclusiv de tratamentul fiscal stabilit de stat pentru aceste tichete), mi se pare complet aiurea!

Exista solutie? Evident ca DA, trebuie doar sa nu mai consideri ca divide et impera este principiul de baza al guvernarii…”, se mai arată în postarea lui Gabriel Biriș.