Celebrul cântăreț Lino Golden face mărturisiri uluitoare despre modul în care a decurs experiența sa din cadrul emisiunii „Survivor România”.

Concurenții au avut de îndurat condiții foarte grele, unele zile trecând chiar și fără să mănânce. Odihna era opțională și cine voia să doarmă trebuia să o facă întins pe jos.

Deși la televizor nu se văd aceste lucruri, pe contul său de Instagram, Lino Golden a publicat o fotografie cu el, Asiana și Bogdan Vlădău, în care explică cum merg, de fapt, lucrurile în timpul unei astfel de emisiuni, cu tematică de „supraviețuire”.

Deși în final este bucuros că a avut parte de această experiență, care l-a întărit și „ajutat” să slăbească nici mai mult, nici mai puțin de 10 kilograme, Lino povestește și partea neștiută de oameni.

„Am dormit pe jos, nu am mâncat nimic, am supraviețuit o lună. Sunt mândru de experiența asta”, a scris Lino Golden, în dreptul postării de pe rețeaua de socializare.

„Îmi mai trebuie Republica Dominicană dacă vorbim de o vacanță, în rest tot ce ține de concursuri m-aș gândi de două ori înainte să mă bag în așa ceva. Gata cu reality show-urile. Am trăit destul. M-am întors acasă cu 10 kilograme în minus. Cine mă vede zice că am fost în vacanță, dar eu am fost pe insulă și mâncam doar orez și cocos”, a mai spus acesta.