Atunci, când toţi o aşteptau să reînceapă activitatea la emisiunea care a consacrat-o, Simona a ales să-şi dea demisia.

Motivul pentru care a fosta prezentatoare a luat o astfel de decizie este că de cinci ani se judecă cu un doctor bârlădean care a dat-o în judecată pentru defăimare.

Acuzat de Cătălina Gâncianu că i-ar fi îmbolnăvit copilul, Simiciuc a luat calea tribunalelor, câștigând anul trecut câte 2000 de euro daune de la Antena 1 și de la Simona Gherghe, dar și de la femeia care l-a acuzat. Ulterior, însă, Curtea de Apel Iași a decis că și Gherghe, și postul tv la care a fost difuzată emisiunea nu se fac vinovați.

Numai că, doctorul Simiciuc nu renunță la proces, așa că a deschis acțiune tocmai la Înalta Curte de Casație și Justiție, primul termen urmând a se desfășura până la finalul acestui an!

„Pentru că am simțit că, după aproape 9 ani, trebuie să schimb ceva în plan profesional. Cumva, lucrurile astea se întâmplă ciclic. Când am preluat emisiunea, în 2010, eram după aproape 9 ani de știri. Acum, am simțit că am obosit. Nu e un format comod. Emoțional, m-a consumat foarte tare. Și am decis să mă retrag, ca să las loc pentru ceva mai bun în viața mea.

În ultimii ani, am tot avut oferte, dar le-am declinat. Nu sunt genul de om care să se tot mute dintr-o parte în alta. Eu mă simt bine la Antena 1. Sunt aici de aproape 18 ani și, dacă aveam vreun motiv să plec, plecam. Faptul că încă sunt aici arată că mă simt bine cu ceea ce am”, a declarat Simona, potrivit cancan.ro

