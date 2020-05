Raed Arafat: „Nu poate trece neobservata campania din ultimele doua-trei zile despre afirmatia incorecta ca nu s-a permis pacientilor accesul la tratament in perioada starii de urgenta.

Am explicat de mai multe ori ca medicul este cel care decide ce poate fi amanat si ce nu poate fi amanat, luand in considerare daca cazul este o urgenta si daca cazul suporta a fi amanat pana vedem cum evolueaza situatia in Romania si vedem impactul asupra sistemului sanitar.

Cele doua documente atasate vin ca dovada la ce am scris mai sus. Unul semnat ca si clarificare din partea mea, chiar la o zi dupa emiterea ordinului de pregatire a unitatilor sanitare in cazul in care vom avea un numar foarte mare de pacienti, iar al doilea document este un comunicat al Casei Nationale de Asigurari care se refera la cazuri cronice a caror tratamente nu se intrerup si continua.

In concluzie, medicul curant putea decide daca cazul poate fi amanat sau nu si avea dreptul sa trateze pacientul daca exista un potential de agravare a cazului in perioada in care ordinul era valabil si anume perioada starii de urgenta”, este mesajul postat pe sociala media.

Motivele restricţiilor, care fac parte din pregătirea răspunsului în cazul unei epidemii sau pandemii, erau:

1. Eliberarea de locuri pentru un eventual numar mare de pacienti COVID-19

2. Protejarea pacientilor a caror tratamente puteau fi amanate, ca sa nu le expunem infectiei cu virusul respectiv prin mersul la spital sau ambulatoriu.

3. Protejarea cadrelor medicale intrucat o parte din pacientii cronici puteau fi infectati si asimptomatici la momentul la care solicita un consult pentru o problema amanabila. Mai ales ca inca nu erau create circuite si proceduri pentru a se proteja si a preveni astfel de infectii.

4. Concentrarea resurselor pentru asigurarea tratamentului cazurilor COVID-19 care necesita ingrijire in sectiile cu oxigen sau in sectiile de terapie intensive.

5. Eliberarea unui numar de cadre medicale care sa vina in sprijinul colegilor din sectiile de ATI, urgenta si infectioase la nevoie, a concluzionat doctorul Raed Arafat.