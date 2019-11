Ministerul Comunicațiilor a publicat pe pagina web a instituției, vineri, la secțiunea Cooperare internațională, memorandumul de înțelegere semnat cu SUA în luna august, la o zi după ce președintele autorității de reglementare în comunicații (ANCOM), Sorin Grindeanu, a anunțat că licitația pentru frecvențele 5% a fost amânată pentru prima jumătate a anului viitor pe motiv că documentul nu a fost transpus în legislația națională, scrie Profit.ro.

Conform documentului, disponibil doar în limba engleză, România și SUA susțin nevoia respectării unor criterii criterii de evaluare a viitorilor furnizori de tehnologie 5G. Astfel, evaluarea ar trebui să includă următoarele elemente, și anume dacă furnizorul este, în lipsa pârghiilor juridice, sub controlul Guvernului unui alt stat, dacă furnizorul are o structură a acționariatului transparentă și dacă furnizorul are o istorie de comportament corporatist etic și este supus unui regim juridic care impune practici corporatiste transparente.

În partea a doua a lunii octombrie, Robert Strayer, adjunctul asistentului secretarului de stat american pentru afaceri internaționale, cibernetică și politici în domeniul informațiilor, afirmă că România trebuie să asigure, în baza memorandumului de înțelegere cu SUA semnat în august, în cadrul vizitei președintelui Klaus Iohannis la Casa Albă, respectarea a trei criterii principale de transparență în procesul de selectare a furnizorilor de tehnologie 5G.

„Suntem foarte entuziasmați în legătură cu potențiala colaborare cu România sub termenii acestui memorandum de înțelegere pentru a ne asigura că operatorii telecom din România și cetățenii beneficiază în totalitate de tehnologie 5G. Există trei principii importante cu privire la furnizorii de încredere în memorandum. Este importantă analizarea sistemului legal în țara de proveniență a vânzătorului, transparența acționariatului și practicile anterioare ale companiei care urmărește să furnizeze tehnologie 5G. Noi considerăm că aceștia sunt factorii de încredere importanți care să asigure că softul și firmware-ul nu este compromis de guvern străin și aceste aspecte sunt – trebuie să fie – complementare oricăror măsuri de securitate sau testare care vor fi instituite în țări ca România”, a afirmat Strayer.

