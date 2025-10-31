Adevărul despre prăbușirea României Mari, ororile Unității 731 și secretele lui Nicolae Militaru. Dezvăluiri incredibile în noul număr al revistei Evenimentul Istoric

Noul număr al revistei Evenimentul Istoric nr. 92 dezvăluie criza politică ce a ruinat România Mare sub domnia lui Carol al II-lea, alături de detaliile înfiorătoare despre folosirea armelor biologice de către Japonia în cel de-Al Doilea Război Mondial, prin activitatea Unității 731. Vei afla, de asemenea, adevărul despre controversatul Nicolae Militaru, rolul său în Revoluție, legăturile cu CADA și "războaiele din umbra Statului Major".

Revista lunară Evenimentul Istoric prezintă o investigație detaliată asupra anilor de domnie ai lui Carol al II-lea, o perioadă definitorie marcată de mari afaceri de corupție, asasinate politice și instaurarea unei dictaturi regale. Cum a reușit un Prinț dezertor să devină Rege și cum a afectat acest regim soarta țării?

Care a fost impactul real al domniei lui Carol al II-lea asupra României Mari? În paginile revistei, descoperiți rolul nefast al Camarilei Regale și al amantei Elena Lupescu , care a promovat ofițeri superiori lipsiți de profesionalism. Cititorii vor înțelege cum scandalul „Afacerea Skoda” a dezvăluit că Regele era adevăratul beneficiar al corupției , lăsând Armata Română cu armament defectuos.

Revista lunară Evenimentul Istoric dezvăluie un capitol întunecat și adesea ignorat al istoriei Războiului Mondial, concentrându-se pe cercetările inumane ale armatei japoneze. Ce s-a întâmplat, de fapt, în lagărul de experimente cunoscut sub numele de Incubatorul Morții al Unității 731?

O anchetă cutremurătoare scoate la lumină modul în care oamenii au fost folosiți drept subiecți vii pentru a dezvolta arme de distrugere în masă. Descoperiți cum a fost conceput și pus în aplicare cel mai mare program de război biologic al unei puteri a Axei și de ce adevărul despre aceste experimente a rămas mult timp îngropat.

Revista lunară Evenimentul Istoric aduce lumină asupra unui personaj definitoriu, dar controversat al istoriei recente: generalul Nicolae Militaru. Aflăm cine se ascundea, de fapt, în spatele sintagmei „Uniforma de mareșal” și care a fost rolul său exact în zilele fierbinți din decembrie 1989.

O analiză crucială dezvăluie misterul legăturilor sale cu Comitetul de Acțiune pentru Democratizarea Armatei (CADA) și aruncă o privire în culisele puterii, descriind „războaiele din umbra Statului Major” din acea perioadă. Ce interese s-au ciocnit în fruntea Armatei și cum a ajuns Militaru să preia rapid conducerea Ministerului Apărării Naționale?

Înțelegeți rețeaua complexă de alianțe și confruntări care au redefinit Armata după căderea regimului comunist. Toate detaliile despre acest om cheie al Revoluției, le veți găsi în Evenimentul Istoric nr. 92, disponibil acum la toate punctele de vânzare a presei și online, pe www.edituradecarte.ro, cu livrare gratuită.

