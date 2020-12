Violeta Alexandru a fost înlăturată de la Muncă, în locul acesteia fiind numită colega de partid – PNL, Raluca Turcan. Cu toate acestea ea a ținut să explice de ce se va ajunge la înghețarea sau chiar reducerea salariilor bugetarilor.

„Problema nu este înghețarea sau reducerea salariilor bugetarilor. Poate unii (unii!) merită chiar mai mult decât câștigă astăzi. Poate unele direcții/servicii/instituții nu se mai justifică, în termeni de eficiență. Problema este lipsa corelării venitului cu eficiența. Problema este evaluarea oamenilor din sistemul public, o evaluare care se face, astăzi, impropriu – din punctul meu de vedere. Mai mult în funcție de rezultatele instituției (nici acelea foarte ambițioase, după gustul meu) și folosind criterii care sunt oricum mai puțin obiective. Administrația se evaluează pe ea, ca să o spunem pe românește.

Sistemul de evaluare este făcut în așa fel încât este aproape imposibil de evaluat performanța individuală pentru că, în cultura administrației publice, mai nimeni nu își asumă răspunderea. Să greșești și să recunoști? Nu există. Totul e “perfect”. La directori, la șefi văd cea mai mare problemă. Câtă vreme nu există o cultură organizațională care să considere asumarea ca fiind parte din peformanță, ne blocăm în discuția despre salarii. Apropos, la începutul anului urmează evaluările asupra performanței din 2020. În fiecare instituție”, scrie Violeta Alexdandru pe pagina sa de Facebook.

O nouă abordare

„Am văzut și oameni buni în administrație. Prea puțini, însă, dispuși la o abordare nouă. Trebuie să îi stimulezi ca să înceapă să gândească noi soluții. La început li se pare că le întinzi o cursă. Celebrul “așa se face la noi de ani de zile” e sfânt. Când vrei să îl schimbi/aloci altă poziție mai potrivită abilităților, apar greve, articole în presă, de toate. Ca demnitar cu o abordare axată pe eficiență îți trebuie totală încredere de la cel mai înalt nivel și susținere (aș spune în fiecare zi) ca să poți trece peste “așa se face” sau “dvs. plecați în x zile, noi rămânem”.

De parcă atunci când liderul este de bună credință, nu ar avea ambele părți un singur obiectiv – să adapteze administrația vremurilor și să ofere servicii de calitate, moderne oamenilor. Având condițiile necesare (încredere și sprijin să iau singură decizii indiferent de cine era deranjat), eu am putut face câteva schimbări prin evaluarea exclusiv a indicatorilor de performanță stabiliți și anunțați public. Ceea ce a dat puțin curaj oamenilor buni”, a mai spus Violeta Alexandru.

Oameni cu bun simț în administrație

„Așadar, eu am avut șansa să lucrez și cu oameni cu bun simț în administrație (nu sunt toți la fel!) dar care erau total demotivați de colegi care trăgeau de timp, care nu își asumau nimic, care făceau strictul necesar și le mergea și bine. Sub protecția legislației privind funcționarii publici, a unui Cod Administrativ în care cuvântul performanță e schimonosit și a precedentului din instanțe despre care nu are rost să mai vorbesc.

La cum arată lucrurile astăzi, a face performanță cu administrația înseamnă, în primul rând, să deranjezi. Inevitabil. În orice moment, căci situațiile apar mereu. Pe cei comozi, pe cei al căror unic scop este să nu iasă din starea de confort cu idei noi și eficiente (dacă au) ca să se bucure de stabilitate sau chiar de creșteri de salarii pentru că dobândesc vechime sau urcă în ierarhie, printr-un complex de împrejurări. La dobândirea de vechime, imediat apare Ordinul la semnat pentru creșterea salariului.

Înainte de politică/administrația centrală, am lucrat în sistemul privat. În primul rând eu, ca manager, dar și cei care au lucrat cu mine de-a lungul anilor, știam toți că fiecare leu se câștigă prin muncă serioasă. În fiecare zi, inclusiv vinerea până seara. Salariul nu se câștigă fără efort. Când știi că doar prin performanță îți câștigi salariul, tragi nu stai. Când am avut vremuri mai grele – și am avut și vremuri grele așa cum au toți cei care lucrează în mediul privat – chiar dacă nu s-au putut crește salariile, la fel de serios am lucrat. De fapt, mai serios, pentru a atinge performanță dublă care să ne ajute să ne revenim, să îi determine pe clienți să plătească, din munca lor, serviciile pe care le ofeream.

Am încredere că acolo vom ajunge. La eficiență, la justa evaluare a muncii pe bani publici. Din respect pentru toți cei care muncesc cu seriozitate în această țară. Baftă echipei guvernamentale!”, a conchis fostul ministru al Muncii.