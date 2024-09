Monden Adevărul despre demisia Larisei Popa, mâna dreaptă a lui Pescobar. Misterul relației dintre cei doi







Cu câteva luni în urmă, Larisa Popa, care a fost mâna dreaptă a lui Pescobar, a anunțat că demisionează de la Taverna Racilor, după opt ani de colaborare. Deși inițial nu a dorit să dezvăluie motivele acestei decizii, bruneta a decis să împărtășească acum detalii despre plecarea sa.

Ea a discutat și despre tipul de relație pe care o avea cu Pescobar, având în vedere că acest subiect a generat multe speculații, iar zvonurile afirmau că au avut o relație romantică, deși afaceristul are copii cu o altă femeie.

Motivele pentru care Larisa Popa a plecat de lângă Pescobar

În plus, momentul în care Larisa și-a anunțat demisia a coincis cu perioada în care afaceristul făcea public faptul că va deveni din nou tată, ceea ce a generat o avalanșă de speculații.

Mulți susțineau că Larisa și Pescobar ar fi avut o relație, iar apariția unei noi femei în viața lui ar fi fost motivul demisiei sale.

Larisa Popa a declarat că legătura ei cu omul de afaceri a fost și continuă să fie una aparte. Colaborarea lor a durat peste opt ani, timp în care s-au apropiat foarte mult și s-au simțit ca o familie.

Ea a fost, de asemenea, integrată în familia afaceristului, având o relație excelentă cu toți membrii acesteia.

Larisa și proprietarul Tavernei Racilor nu au avut vreo relație romantică

Bruneta a mărturisit că nu a avut vreodată o relație de natură romantică cu Pescobar, însă recunoaște că marketingul pe care îl făceau împreună a lăsat să se înțeleagă acest lucru.

„Opt ani de zile am muncit alături de Pescobar, am crescut împreună. Nici vorbă de o relație cu Pescobar, noi am fost ca o familie.

Îi cunosc familia, părinții, sora, bunica, pe toată lumea. Îmi sunt foarte dragi și în momentul de față, ținem legătura fără nicio problemă. A fost o prietenie mult mai avansată cu Pescobar. Marketingul nostru la momentul respectiv s-a interpretat și cumva și noi am alimentat chestia asta. Deci nu a fost vorba de relație, am fost doar prieteni buni”, a mărturisit Larisa Popa, despre relația cu proprietarul de la Taverna Racilor, potrivit wowbiz.ro.