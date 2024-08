Monden Pescobar a lăsat deoparte excesele. Afaceristul a găsit rețeta unei vieți sănătoase







Pescobar a uitat de distracție și excese. Cunoscutul patron din Herăstrău a plecat la mănăstire și are în plan să urmeze un program de „detoxifiere” a trupului, dar și a sufletului. Astfel, timp de 10 zile, Paul Nicolau nu va consuma alimente, ci va opta pentru postul cu apă. De altfel, conceptul este tot mai des întâlnit în rândul persoanelor publice din România.

Pescobar ține post cu apă

Afaceristul nu a ascuns niciodată înclinația sa spre credință și ortodoxie. Periodic, acesta merge la Muntele Athos, unde se reculege și se roagă alături de călugări. În plus, Pescobar nu ezită să meargă la bisericile și mănăstirile din țară.

La fel s-a întâmplat și zilele trecute, când Paul Nicolau a decis să plece la mănăstire din județul Neamț. În plus, afaceristul a acceptat o provocare dificilă: postul cu apă.

Se reculege la mănăstire

Cunoscutul patron a plecat la o mănăstire din Neamț cu planuri mari. Acesta și-a dorit să se reculeagă și să se roage în liniște. De altfel, Pescobar a decis să se alăture unei tabere care urmează principiile postului cu apă. Timp de 10 zile, acesta nu va include alimentația în rutina sa zilnică și va bea doar apă.

Acest exercițiu de înfrânare este tot mai des întâlnit în rândul persoanelor publice. Pe lângă schimbarea fizică, ducând la pierderea kilogramelor în plus, postul cu apă ar contribui și la curățarea sufletească. Cei care fac parte din tabără sunt îndrumați de un specialist și au parte inclusiv de monitorizare medicală.

Pescobar a descoperit secretul unei vieții sănătoase

Procesul de transformare personală are loc la una dintre cele mai cunoscute mănăstiri din România. Cunoscutul afacerist s-a arătat extrem de încântat de experiența trăită până în prezent și are în plan să ducă programul la bun sfârșit.

„E de vis! Doar în liniștea asta poți trece „examenul” acestui post. Abia este începutul postului, dar deja simt în ce atmosferă minunată am ajuns. Mă simt norocos că am prilejul ăsta. Am înțeles ce înseamnă și care sunt beneficiile unui post cu apă. Atât pentru organism, cât și pentru suflet”, a precizat Paul Nicolau pe contul său de Instagram.