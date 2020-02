În acest context, Maria Rita Gismondo, director responsabil de Macrobiologie Clinică, Virologie și Diagnostic de Bioemergență la laboratorul Spitalului Sacco din Milano a afirmat pe pagina sa de socializare că nu trebuie să nu confundăm o gripă mai puternică cu „o pandemie globală”.

„Laboratorul nostru a lucrat toată noaptea, vin probe încontinuu, e o adevărată nebunie ceea ce se întâmplă, am transformat o infecție un pic mai gravă decât o gripă într-o pandemie letală. Nu este așa cum pare, uitați-vă la numere. Nebunia asta va face mult rău, mai ales din punct de vedere economic. Vă rog, reduceți tonurile! Duminică senină!”

După acest mesaj, Maria Rita Gismondo a mai postat un altul în care spune: „Citiți! Nu este o pandemie! Mortalitatea în urma gripei a fost de 217 de decese pe zi, săptămâna trecută! Pentru Coronavirus 1 mort!!!”

Într-o postare publicată sâmbătă seara tot pe pagina ei de Facebook, Maria Rita Gismondo a mărturisit că a avut o „zi foarte încărcată”:

„Abia am avut un minut ca să respir și am găsit doi neuroni liberi, am reușit să gândesc. În primul rând, o clarificare. Presupusul (ulterior neconfirmat) pacient zero a sosit în Italia când zborurile directe încă nu erau întrerupte. În Italia s-a făcut într-adevăr totul pentru a evita intrarea virusului și trebuie să recunoaștem acest lucru. Acum a sosit, este adevărat, de ce panica asta? Mai degrabă uimire. Sunt multe lucruri pe care nu le pot explica. Prima reflecție. Pacientul zero a fost întotdeauna negativ în ce privește virusul, dar și negativ pentru anticorpi. Dovadă irefutabilă că nu a fost niciodată infectat. Dacă nu este pacient zero, cum a infectat contactele sale? În Veneto au apărut cazuri pozitive. De la care contact? Ar fi o unică sursă la originea celor două focare? Sunt epuizată… Mă voi gândi mai bine mâine.”

De asemenea, directoarea a mai spus că populația trebuie să urmeze recomandările publicate de Ministerul Sănătății.

Nordul Italiei este cuprins de panică după ce s-au înregistrate două decese provocate de coronavirus, un bărbat din Veneto în vârstă de 78 de ani și o femeie din Lombardia de 77. În total, sunt peste 130 de persoane contaminate, scrie presa italiană. Acestea sunt zonele cele mai afectate și unde carantina a fost deja instaurată.

Localitatea Codogno, din provincia Lodi, a fost identificată ca prim focar în peninsulă şi a fost izolată de restul ţării. La fel încă 9 aşezări din Lombardia şi Veneto. În cele două regiuni trăiesc peste 8 mii de români, unii dintre ei chiar în Codogno, potrivit rotalianul.com

Te-ar putea interesa și: