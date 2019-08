„Sunt fel și fel de zvonuri neadevărate. Știți că am făcut o pauză, nu m-am simțit bine, vocal în primul rând, iar eu nu pot să merg să cânt undeva unde eu nu sunt în stare. Nu îmi convine să iau banii de la oameni atunci când nu pot să cânt și de aceea am decis să fac o pauză vocală, doar pauză vocală și să îmi revin, să fac un tratament pentru voce, doar pentru voce. Nu am alte probleme, sunt bine, sunt sănătos. Cum am muncit eu nu a muncit niciun lăutar!”, a declarat Florin Salam.

Un prieten din anturajul manelistului a dezvăluit că acesta este epuizat din cauza programului foarte încărcat:

„Florin Salam nu este bolnav, este doar epuizat. A mai ajuns, și în alte dăți, la spital, din această cauză, el fiind epuizat după recitaluri și din cauza stresului. Dar nu, nu este bolnav, așa cum au apărut informațiile prin presă. Roxana l-a rugat să stea mai mult pe acasă, să se mai odihnească, să nu mai accepte toate cererile de concerte pe care le primește. I-a spus clar că, oricât de mulți bani ar câștiga, el nu e de înlocuit și că se teme că, la un moment dat, ar putea să îi cedeze corpul. Florin Salam i-a promis că o va asculta”, potrivit romaniatv.net

Te-ar putea interesa și: