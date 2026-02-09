Adevăratul motiv pentru care Nadiei Comăneci a fugit

HAI România!

Știai că Nadia Comăneci, simbolul perfecțiunii în gimnastică, trăia într-o sărăcie lucie înainte de a fugi din România? 🇷🇴🤸‍♀️ Deși regimul Ceaușescu o folosea ca pe un trofeu de propagandă, realitatea Nadiei era una dureroasă: 👉 Izolare totală și interdicția de a călători în străinătate. 👉 Supraveghere strictă din partea Securității.

👉 O umilință financiară greu de imaginat pentru o campioană de talia ei. În noaptea de 27 spre 28 noiembrie 1989, Nadia a decis că e momentul să spună „Adio” dictaturii. Află povestea din spatele evadării care a șocat regimul, momentul în care Nadia a ales libertatea în locul „coliviei de aur” de la București.

📖 Citește dosarul complet și află toate detaliile neștiute în noul număr al revistei Evenimentul Istoric.

Consiliul pentru pace și încă un război. Hai LIVE cu Turcescu
Acord sau război? Trump testează limitele Iranului
Maria Bălan, Mata Hari de România: Femeia care a păcălit un imperiu și a dansat cu moartea 🕵️‍♀️🇷🇴