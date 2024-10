Actualitate Adevărata istorie a României postdecembriste, portretizată într-un volum de memorii. Ion Cristoiu: „Sunt 34 de ani de istorie pe care noi îi studiem”







Perioada postdecembristă vine cu o istorie bogată. Sunt multe lucruri din culisele politice care pot constribui la portretizarea mai pe îndelete a realității acelei perioade. În acest sens, Editura Evenimentul și Capital a lansat un nou volum de memorii scris de Ion Moraru. Acesta prezintă istoria postdecembristă din spatele scenei prin prezentarea memoriilor sale.

Volumul scris de Ion Moraru este intitulat „Piramida Puterii. Mărturiile unui om care a petrecut 16 ani în culisele Palatului Victoria și ale Parlamentului”. În cadrul unui video postat pe canalul său de Youtube, Ion Cristoiu a vorbit despre noul volum lansat de Editura Evenimentul și Capital. Acesta a explicat cât de importantă este o astfel de carte pentru consolidarea istoriei României postdecembriste.

Volum de memorii despre perioada postdecembristă

Noul volum vine cu mărturisiri importante despre momentele și personalitățile istorice. Prezintă adevărul din spatele cortinei și realitatea României de atunci. „Am discutat cu Ion Moraru, i-am atras atenția lui Dan Andronic, care are o editură foarte bună Evenimentul și Capital că ar putea să aibă un volum de memorii. L-au lansat. Volumul are foarte multe anexe foarte importante și chiar merită. Eu am scris prefața-O viață care merită povestită într-o carte” a spus Ion Cristoiu.

În cadrul video-ului, Ion Cristoiu a dat exemple de câteva capitole abordate în cadrul cărți, printre care „Un miracol trecerea de le un regim la altul” și „Un altfel de Nicu Ceaușescu. „Amintirile lui Ion Moraru despre Nicu Ceaușescu sunt o contribuție marcantă la procesul aproprierii de adevărul despre personalitatea lui Nicu Ceaușescu. De toate personalitățile trecutului trebuie să ne apropiem din punct de vedere al înțelegerii istorice. Memoriile senzaționale contrazic imaginea lui Nicu de petrecăreț. Spune în carte că în fiecare zi venea la serviciu înainte de ora 09:00 și pleca după ora 19:00. Un lucru senzațional este că după 1991 este unul dintre puținii oameni (n.r. Ion Moraru) care se duc să-l vadă pe Nicu. Este o relatare extraordinară a momentului în care l-a văzut pe Nicu care era o umbră” a explicat Cristoiu.

„Avem nevoie de cât mai multe memorii”

Ion Cristoiu a explicat că trebuie să avem memorii pentru a putea înțelege pe deplin istoria. Iar rolul editurilor este de a face acest lucru posibil, deși nu multe din România abordează astfel de teme.

„Am vorbit mereu cu Dan Andronic și a înțeles. Este unul dintre puținii editori din România care și-a dat seama că este o misiune a editurilor să consemneze memorii. Avem nevoie de cât mai multe memorii. Trebuie neapărat să le avem. Va trebui să scriem istoria postdecembrismului. Nu avem cum. Sunt 34 de ani de istorie pe care noi îi studiem ca istorici” a spus Ion Cristoiu.

Volumul lansat de Editura Evenimentul și Capital poate fi privit ca un jurnal personal. Ion Moraru a dezvăluit amintirile sale și multe detalii despre oamenii politici și valorile României din perioada postdecembristă. „Piramida Puterii. Mărturiile unui om care a petrecut 16 ani în culisele Palatului Victoria și ale Parlamentului”, scrisă de Ion Moraru, este acum disponibilă în librării și online pe edituradecarte.ro .