Adelina și-a organizat noua casă exact așa cum a visat dintotdeauna, însă a dezvăluit că de data aceasta a apelat la ajutorul unor specialiști, care au ajutat-o să își pună visul în îndeplinire. Vedeta a optat pentru un dormitor complet negru, destul de neobișnuit pe meleagurile autohtone, însă cu un efect dramatic de netăgăduit,

Diva a publicat pe internet și primele imagini din noua locuință, cu care se mândrește, și, deși totul arată ca parcă desprins din revistă, ce a atras cel mai mult atenția a fost dressing-ul acesteia. Camera unde Adelina își ține hainele, pantofii și gențile, plus accesoriile adiționale, este imensă, semn că garderoba vedetei este una pe măsură, în renonanță cu statutul ei profesionat, bazat covârșitor pe stil și imagine. De altfel, starleta s-a impus ca un fashion icon cu enorm de mulți admiratori.

Restart necesar

„Este o schimbare care personal mi-a dat restartul de care aveam nevoie. Plănuiam de multă vreme să facem acest pas, însă nu am reușit să ne organizăm până acum. Atât de nepregătiți am fost încât nici vechea locuința n-am reușit să o punem pe site-urile de specialitate spre vânzare, dar norocul ne-a bătut la ușa. În persoană. Și a fost și al naibii de decis.

Astfel am fost “obligați” practic s-o luăm din loc, cum se spune, și să ne căutăm o nouă locuință. De dată această o casă pe pământ așa cum visam. O casă pentru o familie mai mare decât formulă actuală, poate…

În două ore și jumătate am găsit casa pe care ne-o doream. Care le are pe toate. Din perspectiva noastră, evident. Și cum femeile întotdeauna au o altă viziune despre cum le-ar plăcea lor să trăiască și să arate căminul familiei, chiar dacă era “full options” evident că nici eu n-am făcut excepție de la regulă și am intervenit cu “mici modificări”.

Atât de mici încât am decalat mutatul nostru cu aproape 2 luni. Am decis să facem totul ca la carte. Cu arhitect, schițe, desene tehnice, proiecte 3D, echipe bune de muncitori și materiale de calitate. De dată asta am hotărât că lucrurile să fie puse într-o altă lumina unde calitatea, profesionalismul și elegantă să primeze”, a scris Adelina pe blogul personal, informează click.