Monden

Adele debutează în actorie. Artista va juca în noul film regizat de Tom Ford

Comentează știrea
Adele debutează în actorie. Artista va juca în noul film regizat de Tom FordAdele. Sursă foto: Facebook
Din cuprinsul articolului

Adele face un pas neașteptat în carieră și își îndreaptă atenția către actorie, urmând să apară într-un film semnat de celebrul designer și regizor Tom Ford. BBC News notează că artista, care s-a retras temporar din lumina reflectoarelor după ultima serie de concerte, a acceptat să se alăture distribuției unei producții cu nume sonore din cinema.

Distribuție impresionantă în filmul regizat de Tom Ford

Cântăreața britanică va apărea în pelicula „Cry to Heaven”, unde joacă alături de Colin Firth, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Paul Bettany și Owen Cooper, tânărul actor cunoscut pentru rolul din serialul „Adolescence”. Filmul este o adaptare a romanului scris de Anne Rice în 1982, o poveste plasată în secolul al XVIII-lea, în lumea „castraților” – bărbați castrați înainte de pubertate pentru a-și păstra vocile în registre înalte.

Tom Ford este responsabil atât pentru regie, cât și pentru producție și scenariu, însă rolul lui Adele, ca și al celorlalți membri ai distribuției, nu a fost încă dezvăluit. Cartea urmărește destinele a doi „castrati” care ajung cântăreți de operă renumiți în Veneția, iar viețile lor se intersectează de-a lungul timpului.

Din distribuție mai fac parte și Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Hunter Schafer și Thandiwe Newton, conform presei americane. Deadline a anunțat primul existența proiectului, iar un purtător de cuvânt al lui Ford a confirmat informațiile pentru sursa citată.

Șase orașe din România intră în topul celor mai aglomerate metropole din Europa
Șase orașe din România intră în topul celor mai aglomerate metropole din Europa
Tranzacție majoră pe piața pensiilor private din Pilonul 2. ASF și-a dat acordul
Tranzacție majoră pe piața pensiilor private din Pilonul 2. ASF și-a dat acordul
Tom Ford

Tom Ford. Sursă foto: captură video

Adele își pune cariera muzicală pe pauză

Artista britanică, una dintre cele mai influente voci ale industriei, nu a mai lansat un album nou de aproape patru ani. În plus, după ce a renunțat anul trecut la rezidența din Las Vegas, Adele s-a retras în mare parte din atenția publică. Ea a declarat anterior că intenționează să ia „o pauză mare” după ultimele sale concerte, explicând că simte nevoia „să facă alte lucruri creative pentru o perioadă”.

Apariția în filmul lui Tom Ford marchează astfel prima sa implicare într-un proiect artistic major în afara muzicii.

Tom Ford își continuă parcursul în cinema

Tom Ford, care a dominat ani la rând industria modei, a început să se concentreze tot mai mult pe regie. Până acum, a realizat două filme apreciate: „A Single Man” (2009), cu Colin Firth și Nicholas Hoult în rolurile principale, și „Nocturnal Animals” (2016), producție nominalizată de două ori la premiile Bafta.

În 2022, Ford și-a vândut propriul brand către Estee Lauder pentru 2,8 miliarde de dolari (2,4 miliarde de lire sterline), anunțând apoi că dorește să-și dedice următoarele decenii cinematografiei. „Mi-a plăcut foarte mult să realizez cele două filme pe care le-am făcut. A fost cea mai mare plăcere pe care am avut-o în întreaga mea viață”, a declarat el pentru revista britanică GQ.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

00:04 - Șase orașe din România intră în topul celor mai aglomerate metropole din Europa
23:56 - Bolojan anunță blocaj în discuțiile privind pensiile speciale ale magistraților
23:44 - Adele debutează în actorie. Artista va juca în noul film regizat de Tom Ford
23:39 - Rareș Bogdan (PPE) dă deșteptarea Comisiei Europene
23:34 - Pâinea care ajută în lupta cu colesterolul
23:21 - Tranzacție majoră pe piața pensiilor private din Pilonul 2. ASF și-a dat acordul

HAI România!

Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
Duval Furniture, o afacerea românească ajunsă la a treia generație. Opt decenii de lucrat în lemn
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
De toate pentru toți. Hai LIVE cu Turcescu
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei
Miza ASCUNSĂ a Transilvaniei

Proiecte speciale