Adele debutează în actorie. Artista va juca în noul film regizat de Tom Ford

Adele face un pas neașteptat în carieră și își îndreaptă atenția către actorie, urmând să apară într-un film semnat de celebrul designer și regizor Tom Ford. BBC News notează că artista, care s-a retras temporar din lumina reflectoarelor după ultima serie de concerte, a acceptat să se alăture distribuției unei producții cu nume sonore din cinema.

Cântăreața britanică va apărea în pelicula „Cry to Heaven”, unde joacă alături de Colin Firth, Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Paul Bettany și Owen Cooper, tânărul actor cunoscut pentru rolul din serialul „Adolescence”. Filmul este o adaptare a romanului scris de Anne Rice în 1982, o poveste plasată în secolul al XVIII-lea, în lumea „castraților” – bărbați castrați înainte de pubertate pentru a-și păstra vocile în registre înalte.

Tom Ford este responsabil atât pentru regie, cât și pentru producție și scenariu, însă rolul lui Adele, ca și al celorlalți membri ai distribuției, nu a fost încă dezvăluit. Cartea urmărește destinele a doi „castrati” care ajung cântăreți de operă renumiți în Veneția, iar viețile lor se intersectează de-a lungul timpului.

Din distribuție mai fac parte și Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Hunter Schafer și Thandiwe Newton, conform presei americane. Deadline a anunțat primul existența proiectului, iar un purtător de cuvânt al lui Ford a confirmat informațiile pentru sursa citată.

Artista britanică, una dintre cele mai influente voci ale industriei, nu a mai lansat un album nou de aproape patru ani. În plus, după ce a renunțat anul trecut la rezidența din Las Vegas, Adele s-a retras în mare parte din atenția publică. Ea a declarat anterior că intenționează să ia „o pauză mare” după ultimele sale concerte, explicând că simte nevoia „să facă alte lucruri creative pentru o perioadă”.

Apariția în filmul lui Tom Ford marchează astfel prima sa implicare într-un proiect artistic major în afara muzicii.

Tom Ford, care a dominat ani la rând industria modei, a început să se concentreze tot mai mult pe regie. Până acum, a realizat două filme apreciate: „A Single Man” (2009), cu Colin Firth și Nicholas Hoult în rolurile principale, și „Nocturnal Animals” (2016), producție nominalizată de două ori la premiile Bafta.

În 2022, Ford și-a vândut propriul brand către Estee Lauder pentru 2,8 miliarde de dolari (2,4 miliarde de lire sterline), anunțând apoi că dorește să-și dedice următoarele decenii cinematografiei. „Mi-a plăcut foarte mult să realizez cele două filme pe care le-am făcut. A fost cea mai mare plăcere pe care am avut-o în întreaga mea viață”, a declarat el pentru revista britanică GQ.