Adele a înjurat un fan, făcându-l „idiot” și „ridicol”. De la ce a plecat scandalul. Video

Adele s-a oprit din cântat în timpul unui concert pe care l-a susținut la Las Vegas. La un momend dat cântăreața s-a dezlănțuit împotriva unui fan care strigase împotriva mișcării Pride.

Celebra cântăreață britanică Adele a înjurat un fan, în timpul unui concert pe care aceasta l-a susținut pe 1 iulie la Las Vegas. Adele s-a arătat deranjată de faptul că un bărbat a strigat din mulțime: „Pride sucks”.

Auzind ce a spus fanul, Adele, cunoscută ca o mare susținătoare a comunității LGBTQ+, s-a oprit din cântat și a început să-l înjure pe spectator.

„Ai venit dracului la show-ul meu și spui că Pride e nasol? Ești un idiot? Nu mai fi atât de ridicol. Dacă nu ai nimic de spus taci, ok?”, i-a replicat ea fanului său. Imaginile cu seria de înjurături, care nu se mai opreau au devenit virale pe social media.

Adele goes off on audience member who yelled “Pride sucks” at her concert tonight:

“Did you come to my f*cking show and just say that Pride sucks? Are you f*cking stupid? Don’t be so f*cking ridiculous. If you have nothing nice to say, shut up, alright?” pic.twitter.com/M3yl2mdzLV

— Pop Base (@PopBase) June 2, 2024