Adela Diaconu demonstrează că nu degeaba a fost numită în 2015, 2016, 2017 și în 2018, „Femeia de succes a anului”.

Blonda este o femeie cu foarte multe ambiții și, astfel, a adunat foarte multe succese! A iubit tenisul de performanță și l-a jucat timp de 15 ani, a fost atrasă de design vestimentar, a pus mâna și a realizat câteva colecții de rochii ce au fost donate în scop umanitar, i-a plăcut întotdeauna televiziunea, așa că a realizat un show tv. Pe scurt, Adelei Diaconu nu a putut nimeni să-i spună „NU!” atunci când și-a dorit să atingă un țel.

„Tenisul te educă”

„Când spun copilărie, spun tenis, sport ce m-a format și educat pentru viață, să fiu mult mai puternică și ambițioasă. Îmi doream să devin o mare campioană și am reușit, la nivel național. La 18 ani am avut posibilitatea să plec în America, cu o bursă. Asta pentru că în anii ’90 România nu avea foarte multe turnee WTA din care să-ți poți face puncte, iar deplasările în străinătate erau foarte costisitoare. Însă nu mi-am dorit să plec în America, nici părinții nu m-au vrut departe și am rămas în România, crezând că voi reuși să schimb ceva pentru ca tinerii talentați și valoroși să nu mai fie nevoiți să plece din țara lor”, povestește Adela.

Totodată, uitându-se în urmă, chiar dacă nu a reușit să-și ducă performanțele mai departe, ea spune că e mândră că nu a făcut niciun compromis. „Puțini pot spune asta. Cu siguranță, dacă eram dispusă la compromisuri, eram mult mai sus, dar sunt împăcată cu mine însămi pentru că am muncit foarte mult de mică, iar educația primită acasă m-a făcut să fiu un om demn și cinstit”, a spus ea

