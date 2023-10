Scandalul Eduard Giosu – crimă sau accident? Polițiștii aveau camerele oprite și făceau glume stupide

Iubita tânărului decedat în condiții dubioase, după ce a fost încătușat și lovit de Poliție își strigă durerea. Aceasta a dezvăluit cu lux de amănunte ce s-a întâmplat în momentele fatidice.

Conform declarației acesteia, după ce a petrecut alături de prieteni, Eduard Giosu a ieșit pe stradă. De la acest punct s-ar fi declanșat calvarul prin care a trecut tânărul.

Iubita lui Eduard Giosu, acuzații grave la adresa autorităților

Iubita lui Eduard Giosu și-a găsit partenerul într-o baltă de sânge la scurt timp după ce acesta a ieșit pe stradă. Lângă corpul bărbatului lăsat inconștient erau mai mulți polițiști.

„Eduard s-a ridicat, părea așa neliniștit, a zis că are nevoie de aer și că se duce să fumeze o țigară.Am realizat că a coborât fără chei. Am dat o tură de bloc, el nu mai era și pentru că era trecut de 02.30 mi s-a făcut frică. M-am întors înapoi în casă, dar am stat pe geam”, a precizat iubita lui Eduard.

Iubita tânărului a decis din nou să iasă în căutarea partenerului ei. De data aceasta imaginea cutremurătoare din plină stradă a șocat-o. Aceasta este convinsă că polițiștii i-au grăbit moartea lui Eduard. Mai mult, fata acuză că oamenii legii chiar făceau glume la adresa tânărului aflat într-o baltă de sânge.

„Apăruse o mașină de poliție, am ieșit și am auzit un ‘Nu da!’. L-am găsit pe Eduard în balta de sânge, pe burtă, abia respirând, nu putea să vorbească. Polițiștii nu vorbeau cu mine deloc. Am întrebat când vine SMURD-ul, nu mi s-a răspuns. Îl lăsau pe băiatul ăsta să moară acolo. Își dădea efectiv ultimele suflări și mai făceau și glume să-l ducem la Obregia sau la Universitar de urgență.”, a mai adăugat iubita lui Eduard Giosu.

De asemenea, tânăra susține că unul dintre polițiști i-a spus că a folosit spray cu piper. Mai mult, agentul de poliție ar fi asigurat-o că tânărul ar fi căzut de fapt, acesta fiind și motivul pentru care avea sânge pe haine.

Date importante din anchetă arată polițiștii aveau camerele oprite. De asemenea, imaginile de pe camerele de supraveghere din zonă au fost șterse. Totodată, o serie de informații care au ajuns în spațiul public arată că cei doi agenți tineri au antecedente în trecut legat de intervențiile în care ar fi folosit forța.

Ambii polițiști care au intervenit în cazul lui Eduard Giosu provin din Teleroman. Aceștia au ajuns în același an să fie angajați la secția 17 de Poliție.

Cel de al treilea agent implicat a fost de asemenea angajat în 2017 la secția 7 de Poliție. Acesta a fost mutat în 2021 la secția 17 de Poliție.

Cel de al patrulea polițist care are legătură cu acest caz a ajuns tot în anul 2017 să lucreze în cadrul secției 17 de Poliție. Totul după finalizarea studiilor în cadrul școlii de agenți Vasile Lascăr. Totodată și cel de al cincilea polițist implicat în caz provine din Teleorman și a ajuns în același an în cadrul secției 17 de Poliție.