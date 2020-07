Ministrul Sănătăţii a arătat că sesizarea face referire la faptul că la Institutul ‘Matei Balş’ din Bucureşti un medic infecţionist este şeful Secţiei de Anestezie şi Terapie Intensivă, dar şi la „alte nereguli administrative”.

„Astăzi merge Corpul de Control la Matei Balş. Ieri am primit o sesizare. Aşteptăm să se facă o evaluare completă, la fel cum se va face şi la DSP Bucureşti. Am primit o sesizare din partea profesorului (Şerban – n.red.) Bubenek (preşedintele Societăţii Române de Anestezie şi Terapie Intensivă – n.red), care acuza nereguli de ordin administrativ, un infecţionist care este şef la ATI. Şi alte nereguli administrative. Să vedem concluziile”, a afirmat ministrul Nelu Tătaru.

Întrebat de jurnalişti dacă la Institutul Matei Balş ar fi fost pacienţi bolnavi de COVID-19 care au murit pentru că nu ar fi primit primit medicaţie antivirală, ministrul Sănătăţii a răspuns că nu are această informaţie.

„Nu am această informaţie. Eu merg în continuare pe încrederea acordată corpului medical şi medicilor care evaluează fiecare pacient în parte, fiecare stadiu al bolii, iar prognosticul îl vedem în contextul evoluţiei bolii. Nu există boli, există bolnavi. Fiecare bolnav în sine are o anumită evoluţie. Am văzut că în ultima perioadă această medie de vârstă a scăzut. Trebuie să ne gândim că nu mai este un factor strict pentru cei cu comorbidităţi. Avem şi factorul socializare care se implică”, a mai spus ministrul Sănătăţii.

Scrisoare disperată pentru Arafat. „Secția ATI este condusă ilegal”. Scandalul momentului

Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI) i-a trimis o scrisoare șefului DSU, Raed Arafat, în care îi expune situația cruntă în care se află secțiile ATI din țară.

Societatea Română de Anestezie și Terapie Intensivă (SRATI) anunță că se opune detașării medicilor și asistenților ATI la Institutul Matei Balș.

„(…) PROTESTĂM ȘI NE OPUNEM ENERGIC împotriva oricărei viitoare forme de detașare (voluntară sau nu) a personalului de specialitate ATI (medici și asistente) în secția ATI a Institutului de Boli Infecțioase Matei Balș!”, se arată într-un document adresat șefului Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat.

SRATI precizează că motivul este că secția ATI de la Matei Balș este condusă de dr. Doina Iovănescu, care nu are expertiză în specialitatea ATI.

„Motivul este unul simplu și cunoscut și dumneavoastră și Ministerului Sănătății: de peste 11 ani, ca urmare a abuzului de putere a Prof.dr. Adrian-Streinu-Cercel, secția ATI de la IBI Matei Balș este condusă ilegal (cu delegație) de către dr.Doina Iovănescu – medic primar de boli infecțioase, fără nici un fel de expertiză în specialitatea ATI!”, precizează sursa citată.

Scrisoarea de protest este semnată de dr. Șerban Bubenek, președinte SRATI, și prof. dr. Dorel Săndesc, vicepreședinte SRATI și președinte al Comisiei ATI din Ministerul Sănătății.

Documentul amintește că a fost trimis deja un memoriu la cabinetul Ministrului Sănătății încă din 19 mai, când SRATI cerea trimiterea unei echipe de control la Institutul Matei Balș ”care să elucideze motivul pentru care Prof. Streinu-Cercel nu a aplicat niciodată dispozițiile OM 1500/2009 prin care secția ATI din Institut trebuia condusă de un medic de specialitate ATI.

Menționăm că în peste 11 ani conducerea Institutului Matei Balș nu a organizat nici un astfel de concurs, nici nu a dat delegație de șef de secție unui medic ATI, secția ATI fiind condusă și acum de un medic șef de secție infecționist (Dr.Doina Iovănescu) care încasează și sporul de ATI și pe cel de șef de secție, ilegal de peste 10 ani!!!!!”, se arată în scrisoarea pentru Arafat.

SRATI arată că situația este „de netolerat” și că încă așteaptă ca Ministerul Sănătății să ia măsurile care se impun.

„Pe de altă parte, NU va fi acceptată detașarea și subordonarea unor medici rezidenți-specialiști primari ATI și nici a asistentelor ATI într-o secție ATI condusă ilegal prin abuz și impostură medicală, deoarece nu acceptăm să fim părtași la compromiterea siguranței pacienților dar și a personalului detașat.

Vă facem cunoscut că, în eventualitatea în care se vor face totuși detașări ale personalului ATI în secția ATI a IBI Matei Balș înainte de demiterea dr. Doina Iovănescu și numirea cu delegație ca șef secție ATI a unui medic ATI din cei care lucrează în acea secție, SRATI se va adresa de urgență procuraturii, instanțelor judecătorești, Avocatului Poporului, asociațiilor de protecție a pacienților și mass-mediei”, se mai arată în documentul adresat șefului DSU.