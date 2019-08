Chauntae Davies a vorbit public pentru prima dată despre acuzațiile de viol, în timpul unei audieri a instanței din New York, marți, în care mai multe femei au povestit întâmplări similare privind abuzurile lui Epstein.

Davies a dezvăluit anterior că a lucrat ca hostesă în avionul privat al lui Epstein, supranumit „Lolita Express”, potrivit publicației online dailymail.co.uk.

Ea a declarat, marți, instanței că pe lângă munca pe care o făcea în avionul priviat al lui Epstein, acesta o plătea pentru a face masaje erotice, locația fiind insula sa privată din Caraibe, Little St. James.

Davies a mărturist că Epstein a violat-o de trei sau patru ori pe insulă și a continuat să facă asta timp de câțiva ani.

Două săptămâni le-a petrecut „vomitând până la moarte”, într-un spital, după ce a fost violată de el.

„M-a luat de încheietura mâinii. Căutam cuvinte, dar tot ce puteam spune a fost, te rog, să te oprești, dar asta părea doar să-l excite mai mult „, s-a confesat femeia.

A fost pentru prima dată când Davies a vorbit despre faptul că a fost violată.

„Mi-a luat mult timp să mă destăinui”, a spus Davies în sala de judecată, în timpul ședinței dramatice, la mai puțin de trei săptămâni după ce Epstein s-a sinucis, în timp ce se derula un proces în care era acuzat de trafic de minore.

„Fiecare umilință publică pe care am îndurat-o, am suferit și el a câștigat. Fiecare femeie care stă astăzi în această cameră, cu toții am suferit și el câștigă în moarte. Mi-am găsit vocea acum … Nu voi înceta să lupt”, a afirmat aceasta.

În 2015, Davies a acordat un interviu despre comportamentul îngrozitor la care a asistat pe vasul lui Epstein, când au apărut acuzații despre miliardar.

Ea a spus, la vremea respectivă, că nu a fost o victimă, ci că a fost însărcinată să transporte fetele tinere spre insula Caraibe a lui Epstein.

„În aproape fiecare călătorie pe care am făcut-o, erau fete tinere prin preajmă”, a declarat ea pentru Inside Edition, în 2015.

De asemenea, Davies a susținut că a fost la cumpărături cu Bill Clinton în Africa, care voia sa ia o brățară pentru fiica sa, Chelsea, într-o călătorie finanțată de Epstein.

Davies a spus că nu s-a întâmplat nimic între ea și Clinton.

Clinton se număra printre pasagerii proeminenți care călătoreau cu avionul lui Epstein. Printre alți pasageri s-au numărat prințul Andrew, Kevin Spacey, Chris Tucker și Naomi Campbell.

Multe presupuse victime afirmă că Epstein și-a folosit avionul în activitățile sale ilegale.

El a fost acuzat că a folosit avionul pentru a transporta fete minore între reședințele sale din New York și Palm Beach.

Epstein a fost arestat pe 6 iulie și a pledat nevinovat pentru acuzațiile federale de trafic de miniori, care implică zeci de fete de 14 ani.

El a fost găsit mort pe 10 august, în celula sa de la Centrul Corecțional Metropolitan din Manhattan, iar rezultatele autopsiei conduc la concluzia că s-a spânzurat.

Moartea lui Epstein a declanșat investigații de către FBI, Biroul de inspector general al Departamentului de Justiție al SUA și Biroul de închisori din SUA, care conduce centrul de detenție.

Arestarea sa la New York, în acest an, a venit la mai bine de un deceniu după ce Epstein a evitat să fie urmărit penal pentru acuzații federale similare din Florida, prin încheierea unui acord care i-a permis să pledeze nevinovat față de acuzațiile de prostituție de stat.

