Ciprian Tapota este subiectul unui imens scandal, fiind acuzat de comportament violent. Cea care a formulat aceste acuzații este Diana Chiru, femeia în brațele căreia cântărețul și-a găsit liniștea după divorțul de Maria Constantin.

Cei doi, care au un copil împreună, s-au despărțit, în 2019, după o relație care a durat aproximativ cinci ani.

Diana Chiru a dezvăluit că unul dintre motivele care au determinat-o să se despartă de tatăl copilului ei a fost legat de agresivitatea pe care o manifesta acesta. Potrivit spuselor femeii, Ciprian Tapota o lovea ori de câte ori îndrăznea să aibă o altă opinie decât el.

Mai mult, Diana Chiru susține că, în această perioadă, familia fostului său partener i-ar fi sechestrat copilul și ar fi refuzat să o lase să-l mai vadă.

„Între mine și tatăl copiilor mei, problemele au început de mai mult timp. Adică, noi suntem despărțiți de un an și ceva, dar am reușit să ne înțelelegem cât de căt pentru copil”, a povestit Diana Chiru pentru Antena Stars.

Ea a precizat că după apariția noului coronavirus a decis, de comun acord cu Ciprian Tapota, ca cel mic să stea la țară, la părinții bărbatului.

„De când a început pandemia am dus copilul la tatal lui, am considerat ca e mai bine pentru copil sa stea la țară. Am dus copilul acolo, m-am înțeles cu tatal copilului, mi-a spus ca pot veni sa vad copilul ori de câte ori vreau. Dar dupa ce am dus copilul acolo, situația nu a mai stat la fel” a spus Diana Chiru, într-un interviu acordat Antena Stars.

Se pare că tatăl fostului iubit nu i-a permis să își ia copilul înapoi și a vorbit foarte urât atunci când a încercat să își recupereze fiul.

Cântărețul de muzică populară Ciprian Tapota a fost căsătorit cu Maria Constantin din 2008 până în 2014, cei doi având un copil, pe Codruț (10 ani). După ce s-au separat, Ciprian a cunoscut-o pe Diana Chiru cu care are tot un băiat, David, în vârstă de 4 ani.