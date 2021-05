Simone Simmons susține că Martin Bashir a otrăvit-o pe prințesă cu minciuni. Astăzi, judecătorul de la Curtea Supremă, Lord Dyson, va publica concluziile unei anchete independente privind modul în care Bashir, în vârstă de 58 de ani, a procedat fată de prințesa Diana.

Simone, în vârstă de 61 de ani, a adus dovezi anchetei în care arată că jurnalistul a folosit extrase bancare falsificate pentru a-l convinge pe fratele Dianei, Earl Spencer, să o convingă la rândul său ca sora lui să accepte interviul.

Simone a declarat pentru The Sun: „Diana a fost implicată în realizarea interviului și nu au fost doar documente bancare falsificate. Am fost acolo când Martin Bashir era la Palatul Kensington. Avea o mulțime de informații pe masă despre organizațiile caritabile pentru a face să se creadă că face un interviu despre ele.

Martin Bashir a distrus-o din punct de vedere psihic

„Diana a venit foarte încântată și a spus: „Simone, el va face o emisiune despre organizațiile mele de caritate, nu este minunat?”. Şi continuă: „Mi s-a părut genial. Dar, pe măsură ce timpul a trecut, nu s-a întâmplat nimic și știm cu toții ce s-a întâmplat. El a mințit-o şi i-a spus că locuința ei a fost împânzită de microfoane de interceptate determinând-o pe Diana să contacteze British Telecom.

„El a fost un out out out b * **** d. El a distrus-o din punct de vedere psihic și a făcut-o să devină paranoică – spunând că membrii familiei vor să o lovească și să nu se încreadă în personalul și prietenii ei loiali.

Şi continuă: „L-am poreclit pe Martin Bashir piticul otrăvitor. Interviul a dus la divorțul ei și la pierderea titlurilor sale de HRH. Nu există nicio îndoială că Diana ar fi încă în viață şi astăzi dacă nu ar fi vorbit cu Bashir. Ar trebui să se facă dreptate”.

Simone susține că prințesa era atât de încântată de Bashir încât l-a folosit pentru a-și reface relația cu chirurgul Hasnat Khan.

Simone mai spune că ea și Diana, în mâini și pe genunchi, căutau microfoane inexistente

Mai mult, aceasta susține că Diana și-a demis șoferul din cauza unor afirmații false că el ar fi dat informații către presă. Soția de atunci a prințului Andrew, Sarah Ferguson și actrița de comedie Ruby Wax, au convins-o și pe Diana să facă interviul, mai susține Simone.

În programul din noiembrie 1995, urmărit de 23 de milioane, Diana și-a descris aventura cu fostul ofițer al armatei James Hewitt, spunând că îl adoră. Ea a spus atunci că are îndoieli cu privire la faptul că prințul Charles devine rege și a vorbit despre infidelitatea sa cu Camilla, spunând: „Ei bine, am fost trei în această căsătorie, deci a fost cam aglomerată”.

Fiul cel mare al Dianei, Prințul William, 13 ani la acea vreme, a salutat ancheta, care va stabili dacă Bashir a încălcat liniile directoare a BBC. Se susține că Bashir i-a cerut designerului grafic Matt Wiessler să simuleze extrase bancare care să arate plăți false de la un ziar și de la o companie offshore care intră într-un cont bancar al unei firme deținută de fostul șef de securitate al lui Earl Spencer, fratele Dianei.

BBC știa de manevrele lui Martin Bashir

Aseară, Wiessler a spus la ITV că Bashir i-a cerut să creeze două declarații în octombrie 1995 – dar nu i-a spus pentru ce serviciu. Acesta a declarat: „Am primit un telefon de la Martin Bashir, vrut să-i fac o favoare cât se poate de urgent pentru că este cu adevărat important. Martin a spus că trebuia să fie făcute până dimineața, întrucât avea nevoie de ele la terminalul doi din Heathrow. „Trebuie să le arăt cuiva”.

Wiessler recunoaşte că a început să devină suspect deoarece unul dintre numele folosite pe documente a apărut în emisiunile anterioare. El a adăugat: „Tot ce vreau este ca BBC să-și ceară sincer scuze, deoarece a avut un impact uriaș asupra mea”.

Lord Dyson investighează, de asemenea, dacă executivii de la BBC au ascuns fapte rele. Raportul său a fost livrat vinerea trecută companiei.

Bashir a renunțat la funcția de editor al BBC în weekendul trecut. BBC a recunoscut că a comandat documente bancare simulate. Dar Bashir a spus că nu au jucat niciun rol în asigurarea interviului de la Panorama BBC. Corporația a l-a susţinut pe Bashir, bazându-se pe o notă de la Diana în care spune că jurnalistul nu a forțat-o. Prințul William nu a comentat încă despre aceste noi dezvăluiri.