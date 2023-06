„Pagubele aduse Ucrainei sunt devastatoare. Zelenski s-a folosit de conflict pentru a se ocupa de vânzări”, se arată în mesajul reprezentantului Irlandei. Ulterior, acesta a întrebat retoric: „Pentru ce mor ucrainenii din clasa muncitoare?”

Peste trei milioane de hectare de teren agricol din Ucraina sunt acum deținute de companii cu sediul în țările occidentale, susține europarlamentarul. Înainte de aceasta, Ministerul rus de Externe l-a acuzat pe Zelenski că a încercat să denigreze Federația Rusă.

Damage to Ukraine is devastating + sadly Zelensky has now used current war to concentrate Power + accelerate a corporate firesale – Over 3 million hectares of Agri lands are now owned by companies based in Western tax havens – What are the Working Class Ukrainians dying for…? pic.twitter.com/wRzpdyxY8C

— Mick Wallace (@wallacemick) June 25, 2023