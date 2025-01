International Actrița Mandy Moore, blamată de fani pentru că cere bani după incendii







Mandy Moore și familia ei extinsă au fost profund afectate de incendiile din Los Angeles. Dar fanii nu au fost impresionați când actrița a apelat la rețelele de socializare pentru a le cere ajutorul.

Mandy Moore pusă la zid pentru că nu își ajută familia

La începutul acestei luni, Mandy a dezvăluit online că reședința ei din Altadena era încă în picioare, după incendiul Eaton. Deși au fost produse daune grave garajului, studioului de muzică și partea din spate a casei principale. Cumnatul ei și familia lui, însă, nu au fost atât de norocoși. A doua zi, Mandy a dezvăluit că Griff și Kit „și-au pierdut casa și tot ce dețin în incendiul Eaton”. Acest lucru a determinat-o să îi implore pe fani să doneze, dacă pot.

„Cu primul lor copil pe drum în câteva săptămâni, au nevoie de sprijinul nostru acum mai mult ca niciodată”, a specificat ea. „Griff este un muzician în turneu și și-a pierdut tot arsenalul de tobe/percuție pe care le folosește pentru a-și câștiga existența”, a mai spus ea. Vedeta This Is Us a continuat: „Atât de mulți au întrebat cum să ajute în această perioadă de neimaginat și stresantă... Vă rugăm să luați în considerare donarea și distribuirea pentru a-i ajuta să se reconstruiască”.

”Nimeni nu vă obligă să faceți donații”

Se pare că actrița anticipa reacții adverse, deoarece a abordat direct speculațiile că ea și soțul ei nu își donau proprii bani pentru a ajuta familia. „Și oamenii care se întreabă dacă ne ajutăm propria familie, evident că o facem. Desigur că suntem alături de ei, dar împărtășesc pentru că oamenii s-au întrebat cum îi pot ajuta", a continuat Mandy.

„Tocmai ne-am pierdut și noi cea mai mare parte a vieții într-un incendiu. Nimeni nu vă obligă să faceți donații”, a mai spus vedeta. Alte celebrități au venit, de asemenea, în apărarea lui Mandy, inclusiv Spencer Pratt, a cărui familie și-a pierdut propria casă în urma incendiilor. GoFundMe al familiei lui Mandy a reușit să ajungă la 200.000 USD în donații înainte de a fi dezactivat de către organizator pe 12 ianuarie.