Actorul Valentin Uritescu, internat de urgență în spital. Noi informații despre starea sa de sănătate

Soția actorului Valentin Uritescu, Valeria, spune că acesta a fost transportat la un spital privat din București, deoarece acuza probleme cu tensiunea arterială.

Care este starea de sănătate a actorului Valentin Uritescu

„Aștept și eu vești. A fost dus la un spital particular. Este internat pentru investigații. Este un actor pe care l-a cunoscut lumea… . Ce să vă spun mai mult? Locuiește într-un centru de îngrijire privat, iar azi, după ce i s-a întâmplat acest necaz, ceva cu tensiunea, l-au internat să i se facă investigații, nu pentru altceva. Nu este pe moarte.

Ar suferi foarte mult să afle că a apărut altceva în presă. Este bolnav de ani buni. Are o vârstă, cumva este în firescul lucrurilor… Am vrut să merg la el în vizită azi, dar am primit telefon și aștept să văd ce spun medicii după aceste investigații. El nu mai filmează de ani de zile, nu mai joacă teatru… Oamenii cumva exagerează. Sigur că și eu sunt foarte îngrijorată…”, a transmis, pentru Fanatik, soția actorului, Valeria Uritescu.

Actorul Valentin Uritescu, internat de urgență în spital

Celebrul actor Valentin Uritescu fusese dus ieri la spital. Actorul se confruntă de ceva timp cu grave probleme de sănătate. Valentin Uritescu are vârsta de 80 de ani, fiind cunoscut faptul că bolile nu au stat departe de el. De la vârsta de doar 33 de ani, acesta se confruntă cu o afecțiune similară bolii Parkinson.

Această boală este de natură degenerativă, cu implicații la nivelul sistemului nervos și se manifestă prin mișcări incontrolabile și involuntare la nivelul capului și membrelor. Între timp, boala a avansat, iar în prezent sunt zile în care actorul nici nu poate să vorbească.

„E lucid, dar are şi zile în care soţul meu nu poate vorbi. Recunoaşte lumea din jur, dar de multe ori pur şi simplu nu poate vorbi. Alternează zilele bune cu cele proaste, iar chestiunea asta pare constanta ultimilor ani, dar ce mă îngrijorează foarte tare este faptul că nu avem o predicţie asupra stării sale viitoare.

Pur şi simplu, nimeni nu poate anticipa care va fi ziua sau zilele acelea bune şi când vor urma cele rele, ca să ne pregătim şi pentru una, şi pentru cealaltă”, spunea în vara anului 2021, Valeria Uritescu, soția actorului, pentru impact.ro.