Actorul Sam Neill, cunoscut din saga „Jurassic Park”, a dezvăluit că este grav bolnav. „Nu pot pretinde că anul trecut nu a avut momentele sale întunecate”

Dezvăluirile au fost făcute în cartea sa de memorii, care va fi publicată săptămâna viitoare. El a scris acolo că suferă de cancer la sânge în stadiul 3. Într-un interviu el a spus că va trebui să continue tratamentul pentru tot restul vieții și că se află în remisie.

Sam Neill are un fiu, Tim, cu actriţa din Noua Zeelandă Lisa Harrow, şi o fiică, Elena, cu Noriko Watanabe, make-up artist, cu care s-a şi căsătorit în 1989. Actorul este implicat în diferite acţiuni caritabile.

Sam Neill recunoaște că este grav bolnav

„Adevărul este că sunt bolnav. Poate pe moarte. Va trebui să accelerez”, a scris actorul în cartea sa intitulată „Did I ever tell you this?”, pe care a scris-o în timp ce făcea chimioterapie.

Cancerul său, un limfom non-Hodgkin, a fost diagnosticat în 2022. Aceasta s-a arătat fericit că este în viață, chiar dacă anul trecut a fost foarte greu pentru el. „Nu pot pretinde că anul trecut nu a avut momentele sale întunecate. Dar aceste momente întunecate scot la iveală lumina”, a subliniat actorul.

Neill a cunoscut faima după rolul paleontologului dr. Alan Grant din cele trei filme „Jurassic Park”, ce și-a făcut debutul în 1993, sub regia lui Steven Spielberg. Sam Neill a intrat în actorie încă din 1970, iar printre cele mai recente roluri ale sale se numără cel din serialul de succes Peaky Blinders şi în cel mai recent episod din Jurassic Park, Jurassic World: Dominion, lansat în 2022.

De-a lungul carierei sale i-a avut parteneri pe Meryl Streep, în „Cry in the dark”, Nicole Kidman, în „Dead calm”, sau Holly Hunter şi Harvey Keitel, în „The piano”. Viticultor din Noua Zeelandă în timpul liber, el se pregăteşte pentru un nou rol într-o adaptare de televiziune a filmului „Apples never fall”, a romancierei Liane Moriarty, alături de Annette Bening, potrivit News.ro.