Actorul din „Orange Is The New Black” a murit în somn. Avea doar 56 de ani. Cauza morții. Video

Actorul din „Orange Is The New Black” a murit în somn. Brad William a devenit faimos pentru rolul unuia dintre gardienii închisorii din „OITNB” – și pentru unul dintre personajele principale din serialul Poussey Washington. De asemenea, a avut roluri în seriale TV precum „Justified” și „Lost”. Brad a ami apărut în filme precum „Pacific Rim” și „World Trade Center”.

Cauza morții este neclară

Managerul său, Matt DelPiano, a spus: „Brad a fost un om incredibil de amabil, cu o energie veselă. Un actor foarte talentat, îi plăcea să facă parte din această comunitate… și l-am iubit. Gândurile noastre sunt la soția și familia sa. Brad avea 56 de ani. RIP”.

Brad William a mai avut roluri episodice „CSI”, „Crossing Jordan”, „Judging Amy” și „Dexter”. A avut un rol principal în serialul „Going to California”, care a durat un sezon.

De asemenea, Brad William a jucat fotbal american la Universitatea din Arizona

Actorul a fost recrutat de New York Giants și transferat mai apoi la Denver Broncos. Brad s-a născut pe 10 aprilie 1966, în Columbus, Nebraska, și a crescut în Littleton, Colorado. William s-a căsătorit cu actrița Katelin Chesna Henke în anul 2001, după ce au lucrat împreună la serialul „Going to California”. Cei doi au divorțat în anul 2008.

După ce a suferit răni care l-au forțat să se retragă din fotbalul profesionist în 1994, a început o carieră în actorie și a obținut locuri ca invitat în seriale de televiziune precum „Chicago Hope”, „Silk Stockings”, „ER”, „Michael Hayes” şi „Arli”.

Sursa foto: Facebook.

Mai târziu, a fost invitat să şoace în „Law & Order”, „Life on Mars”, „Trust Me”, „Party Down”, „Royal Pains”, „Criminal Minds”, „Shameless”, „Grimm”, „Bones” și „Castle”.

Alte roluri TV includ „The Bridge”, „The Stand”, „Manhunt”, „The Office” și „The Chicago Code”. Pe partea de film, a apărut în „Split”, „Pee-wee’s Big Holiday”, „Pure Love”, „Draft Day”, „Pacific Rim”, „The Frozen Ground”, „Jobs”, „I Am Not a Hipster”, „Magic Valley”, „The Space Between”, „Choke”, „Must Love Dogs” și „The Assassination of Richard Nixon”, informează variety.com.