Cartea aia pe care ți-ai cumpărat-o de un an și n-ai citit nici zece pagini? Rețeta de prăjitură cum ai mâncat la prietena ta, dar n-ai găsit niciodată timp s-o încerci? Exercițiile pentru un abdomen mai plat sau pentru „aripioare”, jocul ăla tare pe care ai vrut să-l încerci, albumul care zace salvat de-o jumătate de an la „Salvate” pe FB?

Perdeaua de la dormitor peste care n-ai apucat să pui draperia, prietenul din liceu căruia ai tot vrut să-i scrii, partida de Monopoly sau Risk cu cei mici, ordine printre DVD-urile cu filme și muzică, ba chiar și propria nuntă la care nu te-ai mai uitat niciodată…

Cum pandemia ne obligă să stăm în case și, chiar dacă muncim, avem ceva mai mult timp liber, măcar cu orele pe care le petreceam blocați în trafic, e momentul să ne amintim de toate lucrurile pe care le-am ratat și să încercăm să le facem.

Vom încerca, la rubrica ActiviAcasă, să-ți oferim cele mai interesante lucruri de făcut, citit, văzut, jucat etc. Vei găsi de toate, exerciții și regimuri – nu vrei să te întorci printre colegi și să nu te recunoască, nu-i așa?, filme, cărți, muzică, jocuri, rețete și idei de bricolaj.

Pentru că, zic medicii, plictiseala duce la depresie, care scade imunitatea, ultimul lucru de care ai nevoie în aceste vremuri complicate.

Citește, comentează, urmărește-ne postările pe FB, cu hashtagul #ActiviAcasa și spune-ne, acolo, cum faci față izolării.

